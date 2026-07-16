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叶雪姸 - 只剩下树墩的大树会快乐吗？从《爱心树》反思父母的爱｜读具慧眼

知识转移
更新时间：18:00 2026-07-16 HKT
发布时间：18:00 2026-07-16 HKT

身为校长，我每天在校园里看着孩子们学习，见证他们一点一滴的成长及改变；回到家中，我也立刻「转换频道」，成为陪伴孩子成长的妈妈。说到底，校长也好，家长也好，我们都在学习如何陪孩子走好成长的路。

孩子在听故事的同时，大人也会被故事的寓意悄悄提醒。示意图
孩子在听故事的同时，大人也会被故事的寓意悄悄提醒。示意图

今天，我想以这双重身份，向大家推荐一本值得大人孩子一起细读的经典绘本——谢尔．希尔弗斯坦（Shel Silverstein）的《爱心树》。还记得大女儿和儿子小时候，我常常抱着他们翻开图书；起初是我读他们听，然后一路读一路探讨问题，后来发现孩子在听故事的同时，大人也会被故事的寓意悄悄提醒。我深信阅读不单单是认字和看图，更能滋养孩子的想像力，让他们学懂做人、做事、做学问应有的态度。

《爱心树》这本书文字不多，篇幅也不长，却有一种奇妙的力量——看似很快便能读完，却会慢慢停留在心里。它像一面镜子，映照出我们在教育孩子和为人父母的路上，对爱、付出、成全与界线的思考。若要我用一句话介绍《爱心树》，我会说：「故事看似简单，却有很深的余韵。」故事中，一棵大树无条件地爱着一个小男孩。男孩年幼时，大树陪他玩耍；男孩长大后，需要钱、房子和船，大树便一次又一次把苹果、树枝和树干给了他。到了最后，大树只剩下一个树墩，却仍愿意让老去的男孩坐下来歇息。

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今天，看着家中渐渐长大的孩子，我随口问了一句：「你们还记得那本封面绿绿的《爱心树》吗？」没想到，他们竟异口同声地说记得，还七嘴八舌地提起当年我问过的问题，看见这些问题仍然清晰地留在孩子心里，我心中却充满幸福。那一刻，我更深切体会到：亲子阅读中那些温暖而细微的片刻，真的会悄悄走进孩子的生命，成为一辈子的养分与回忆。

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故事的最后，大树只剩下一个老树墩，却依然说：「我很快乐。」因为老去的男孩，终于又回到它身边。这大概也是为人父母、为人师长最深的心情——我们不怕自己心软，只怕孩子在人生路上迷失方向。读到最后，不妨问孩子：「你觉得大树真的快乐吗？」只要一次真诚的陪伴、一场亲子的对话，从阅读中灌溉出一棵健康、懂得爱，也懂得感恩的「生命之树」！

撰文：中华基督教会基全小学校长 叶雪姸

本文标题原为〈校长妈妈从《爱心树》看亲子教养〉。

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