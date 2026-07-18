王炜东 - 嘴上教礼貌不等于懂身教！家长应如何检视日常的「隐性言行」？｜学友智库

根据香港家庭教育学院的调查，只有不足一成的家长从不指正孩子的无礼行为。现代家长常提醒孩子与保安员主动打招呼，反映父母对孩子礼仪的重视。然而，若我们仔细审视日常的言行，我们的「隐性身教」，有时可能跟我们的教养方针存在微妙的矛盾。

现代家长重视孩子的礼仪。示意图

这只是笔者的自我反思：家庭佣工属成年人士，也是孩子的长辈，我们为了亲切，常让孩子称呼家佣为「工人姐姐」，有时却又会不自觉地默许孩子以从属的口脗直呼「我工人」。笔者不禁思考，这类习惯会否在无意间模糊了孩子对长辈的尊重意识？

笔者也曾反思自己在学校的用语，正考虑在学生面前微调「书记姐姐」、「助理哥哥」等称呼，改以更具专业尊重的称谓，但同时又会问自己这是否矫枉过正，这的确是一个值得探讨的教育课题。

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教育心理学指出，孩子不仅通过聆听指示学习，更会通过观察别人的行为，尤其是模仿权威人物（如父母和老师）的处事方式。言语塑造氛围，氛围影响价值观。

单靠口头指示要求孩子「要有礼貌」，效果往往有限；若能通过具体行动示范，例如主动跟邻里打招呼、感谢各行各业的付出，孩子便能通过观察，将行为准则内化。笔者也常提醒自己，对孩子的礼貌要求跟自己的外显行为必须一致。若平日强调「要跟保安叔叔打招呼」，转头却对家庭佣工语气急躁、欠缺礼貌，孩子可能会疑惑。

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顺带一提，社会普遍习惯让孩子称呼女性为「姐姐」，视之为一种亲切的赞美；但或许也值得我们思考，「姐姐」一词在某些场合，会否模糊了长幼之序的界线。

成年人在管教孩子时所展现的态度，本身就是身教的重要一环。在孩子犯错时，若我们能以尊重和接纳为前提，即使在处理行为问题时需要表现得坚定严肃，我们这种「对事不对人」的态度，也将成为孩子建立正面行为的最佳参照。

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撰文：小学价值观教育主任王炜东

本文标题原为〈隐性身教引导孩子态度〉。

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