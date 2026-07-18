Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

毕业了家长还留下来当义工？揭开新亚中学深耕20余年的家校共育魅力｜教学有心人

知识转移
更新时间：18:00 2026-07-18 HKT
发布时间：18:00 2026-07-18 HKT

在香港的天光道，一座别具特色的圆形校舍静立70载，跳脱本地常见的方正校舍格局，这便是承袭新亚书院文脉、深耕本土教育多年的新亚中学。梁淑贞校长与资深教师刘杏仙走进电台节目，细数学校的办学底蕴、家校共育模式与育人初心，解构这间学校历久弥新的教育魅力。

团结凝聚的教育理念，让师生、家长同心同行。示意图
团结凝聚的教育理念，让师生、家长同心同行。示意图

新亚中学的独特底蕴，根植于深厚的文化传承。校舍由知名建筑师徐敬直设计，1956年落成至今已有70年历史，圆形校舍设计寄寓团结凝聚的教育理念，让师生、家长同心同行。学校与新亚书院一脉相承，校徽同样刻有孔老圣贤意象，以弘扬中华文化、复兴伦理道德为办学宗旨。多年来，两校维持紧密联系，开展薪火相传社区关怀计划，让书院学长以同伴身份，为中学学子提供学业指导、升学辅导，延续跨代教育传承。

温暖且扎实的家校共育，是新亚中学最鲜明的办学特色。早在1998年，学校在刘杏仙老师的筹备下成立家长教师会，深耕家校合作20余年，更创立独特的荣誉会员制度，让毕业生家长持续留校担任义工，以专长为学校提供助力。多年来，家长义工的温暖举动成为校园常态：寒冬为补课的学子煲制热汤、准备小食，以暖心口号为考生打气；成立膳食小组，通过试食调研、问卷收集意见，严控学生膳食品质；开办家长进修学院，带领家长与时俱进，共筑成长环境。

延伸阅读：SEN｜特殊学校藏「拆弹专家」 人手比例超过1比1 照顾学生需要｜教学有心人

以生为本、因材施教，是学校始终坚守的育人内核。学校推行「一生一体艺」，于初中课表专设课时，让学生同步接触艺术与体育项目，培育自信与同理心。针对学子的个性化梦想，学校依托校友捐款设立「筑梦计划」，以面试选拔、阶段性督导、一对一陪伴等模式，帮助草根学子追寻理想。两位热爱音乐的学生，在老师的指导与校友的支持下，获得全港比赛佳绩，更远赴日本参赛，延续音乐热忱；高中「明日CEO」计划的学生，在校友的商业经验指导与鼎力支持下，完成产品设计与销售实践，收获成长与认可。

延伸阅读：小学观星活动 让学生见证天文奇观 加强学习兴趣｜教学有心人

新亚中学以教育传承文化、以温暖守护成长。学校50周年校庆之际，160多名师生、校友、家长合唱由刘杏仙老师原创的《新亚情》，一曲歌谣承载数代人的校园记忆。从文化传承到家校同心，从多元培育到逐梦护航，新亚中学始终践行教育初心，在香港教育沃土上，书写着温暖而厚重的教育篇章。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈新亚中学传承70载〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
 

最Hit
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
3小时前
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
10小时前
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-17 11:31 HKT
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
2026-07-17 17:10 HKT
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
13小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
以为「每日执两千」好好赚？大学生揸的士一年半果断「斩缆」 爆背后暗涌：随时影响一生前途！
以为「每日执两千」好好赚？大学生揸的士一年半果断「斩缆」 爆背后暗涌：随时影响一生前途！
生活百科
4小时前
5游客北海道自驾遭JR列车撞 消息：其中一名伤者为东九龙交通部警员
突发
53分钟前
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
影视圈
9小时前