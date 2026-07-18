毕业了家长还留下来当义工？揭开新亚中学深耕20余年的家校共育魅力｜教学有心人

在香港的天光道，一座别具特色的圆形校舍静立70载，跳脱本地常见的方正校舍格局，这便是承袭新亚书院文脉、深耕本土教育多年的新亚中学。梁淑贞校长与资深教师刘杏仙走进电台节目，细数学校的办学底蕴、家校共育模式与育人初心，解构这间学校历久弥新的教育魅力。

团结凝聚的教育理念，让师生、家长同心同行。示意图

新亚中学的独特底蕴，根植于深厚的文化传承。校舍由知名建筑师徐敬直设计，1956年落成至今已有70年历史，圆形校舍设计寄寓团结凝聚的教育理念，让师生、家长同心同行。学校与新亚书院一脉相承，校徽同样刻有孔老圣贤意象，以弘扬中华文化、复兴伦理道德为办学宗旨。多年来，两校维持紧密联系，开展薪火相传社区关怀计划，让书院学长以同伴身份，为中学学子提供学业指导、升学辅导，延续跨代教育传承。

温暖且扎实的家校共育，是新亚中学最鲜明的办学特色。早在1998年，学校在刘杏仙老师的筹备下成立家长教师会，深耕家校合作20余年，更创立独特的荣誉会员制度，让毕业生家长持续留校担任义工，以专长为学校提供助力。多年来，家长义工的温暖举动成为校园常态：寒冬为补课的学子煲制热汤、准备小食，以暖心口号为考生打气；成立膳食小组，通过试食调研、问卷收集意见，严控学生膳食品质；开办家长进修学院，带领家长与时俱进，共筑成长环境。

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以生为本、因材施教，是学校始终坚守的育人内核。学校推行「一生一体艺」，于初中课表专设课时，让学生同步接触艺术与体育项目，培育自信与同理心。针对学子的个性化梦想，学校依托校友捐款设立「筑梦计划」，以面试选拔、阶段性督导、一对一陪伴等模式，帮助草根学子追寻理想。两位热爱音乐的学生，在老师的指导与校友的支持下，获得全港比赛佳绩，更远赴日本参赛，延续音乐热忱；高中「明日CEO」计划的学生，在校友的商业经验指导与鼎力支持下，完成产品设计与销售实践，收获成长与认可。

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新亚中学以教育传承文化、以温暖守护成长。学校50周年校庆之际，160多名师生、校友、家长合唱由刘杏仙老师原创的《新亚情》，一曲歌谣承载数代人的校园记忆。从文化传承到家校同心，从多元培育到逐梦护航，新亚中学始终践行教育初心，在香港教育沃土上，书写着温暖而厚重的教育篇章。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈新亚中学传承70载〉。

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