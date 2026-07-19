陈伟邦 - 揭秘云南：亲历仙境 追寻经典文学中的神秘谷地｜艺文荟

詹姆士．希尔顿（James Hilton），英国小说家，就读剑桥大学时，他便开始尝试投书创作，并出版了第一部小说；大学毕业后成为自由记者，持续创作。1933年，以冒险家约瑟夫．洛克（Joseph Rock）在云南的报道为灵感，创作《失落的地平线》一举成名，获得英国霍桑登文学奖（Hawthornden Prize）。后来这本书被翻拍成同名电影。

香格里拉就像西方版的桃花源。示意图

这被人们广为记住的是香格里拉的起源，一个在小说里西藏高山上的乌托邦。香格里拉就像西方版的桃花源（《桃花源记》），也是一个难以找寻、神秘的理想国。可是，香格里拉比桃花源入世，它会和世界有限度地接触，不会放弃科技文明的成果；它主张中庸和平之道，不会偏激，但亦不会过于心如止水，无欲无求。

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香格里拉更有其自身的责任，乃为世界即将来临的灾难（第二次世界大战）做准备。它其实是一艘拯救人类的现代挪亚方舟。香格里拉里的人不会老也不会死，日日快乐地载歌载舞，正常有限的工作生活，不理世事，亦无烦恼痛苦，但十分小心，怕被外在俗人发现，进入并污染圣城。

故事的主人翁是4位西方旅客——英国外交官康威、年轻助手马林森、美国人巴纳德和修女布琳洛，在动荡时局下自印度撤离，却不幸遭遇劫机，飞机最终坠落在喜马拉雅山脉一处神秘的谷地，即传说中的「香格里拉」。4位主角被族人带到仙境有不同反应：康威对香格里拉的宁静与美景极为着迷，内心逐渐产生平静与满足；马林森对这个「世外桃源」怀有强烈的不安和渴望离开；巴纳德慢慢安顿下来，逐渐适应并接受香格里拉的生活；布琳洛则展现出一种内心的矛盾与挣扎。

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今个暑假，我刚巧到云南旅行，上玉龙雪山，探泸沽湖，闯虎跳峡，运龟山转经筒，登香格里拉松赞林寺，每个景点都是绝世灵隐，积奇为雄，十分疗愈。我将在未来几期专栏逐一介绍。

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撰文：本地著名艺术教育家/画家 陈伟邦

本文标题原为〈云南之二：消失的地平线〉。

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