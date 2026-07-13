洪澍 - 中学校长倡3策略 家校携手培养学生AI素养｜津中乐道

人工智能（AI）发展一日千里，学校教授的不止是技术操作，而是同时培养批判思考、伦理判断及创意应用，人工智能素养（AI Literacy）对正处于认知结构迅速发展的高小及初中学生尤其重要。

建立判断能力

学校应与家长代表共同制订简单易明的AI使用原则，例如哪些学习任务可以使用AI、哪些需要学生独立完成及如何标示AI协助的部分等。（作者提供）

若学生未具备AI素养，容易错误理解AI的本质，误以为AI输出的内容必然正确，从而削弱其分析与判断能力。学生亦可能形成错误价值观，例如将完成任务视为学习目的，而忽略知识建构的重要过程。这种功利化学习观念将会在学习、思维与价值发展上对学生产生多方面的负面影响。因此，AI素养应包括负责任地使用科技、懂得评估结果的可信度及善用科技于日常生活中解难，而家庭与学校协作，是成功落实这些素养的关键。本文尝试探讨一些策略，让家校能够携手培养学生的AI素养。

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策略一：以学生为本建立「家校共同AI使用政策」，学校应与家长代表共同制订简单易明的AI使用原则，例如哪些学习任务可以使用AI、哪些需要学生独立完成及如何标示AI协助的部分等。使用政策应同时包括数码福祉（Digital Well-being），教导合理使用时间及认识沉迷问题，避免AI变成孩子依赖的工具。

策略二：推行「AI素养亲子教育工作坊」，教导家长学会不盲目禁止子女使用AI，亦不完全放任子女使用AI。工作坊应着重数码伦理与责任教育，让家长陪同孩子了解「抄袭与学术诚信」、AI生成内容的责任及个人资料保护。

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策略三：推行「家庭AI学习任务」，学校可设计需要家长参与的假期课业，例如「亲子AI旅游规划」，家长并非监督身份，而是通过参与学习任务，与子女共同分析AI的建议是否合理及可行，有助促进亲子互动及深化学习成效。

很多学术研究指出，AI学习并非只在学校课堂内发生，青少年接触的AI应用不少来自家庭与网络世界，而家庭行为会直接影响青少年的AI素养。未来的竞争力不在于谁能应用AI，而在于谁能最明智地应用AI。

撰文：圣公会李炳中学校长 洪澍

本文原标题为〈家校携手培养学生的AI素养〉

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