梁超然 - 「26票的启示」 教育的真正胜利 不在于分数与奖项｜雪中送炭

在香港的教育生态里，父母对「胜负」的执着，往往远超孩子本身的感受。近日，一位知己分享的故事，令我深深反思：父母眼中的胜负，与孩子心中的满足感，原来存在着微妙的对立。

成人的失落与孩子的满足

父母往往执着于「冠军」的光环，却忽略了孩子在过程中获得的快乐与自我肯定。（示意图）

不少名牌幼稚园、小学的家长，视校内奖项为子女升学的「入场券」。甚至有人把「最佳品德奖」、「优学奖」等荣誉，视为自己人生的一项重大成就。某些幼稚园在K2阶段，已要求学生完成多项选择题，父母更会上网购买过往试卷，让5、6岁的孩子操练至熟，务求夺得奖项。这种现象，让人不禁质疑：究竟这些学校的理念，是希望收最好的学生，还是希望收最「直升机」的家长？

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故事的转折点，出现在小学一年级的一次班徽设计比赛。班主任要求每位同学设计班徽，并以民主投票方式选出最终作品。知己的女儿成功进入五强，并获得26票支持。虽然最后以两票之差落败，但她回家后却满心喜悦地说：「我觉得很开心，我有26票，已经有很多同学支持我！」这一句童言，令知己顿时愕然。原来在孩子眼中，胜负并非唯一的衡量标准；他们重视的是同侪之间的支持与鼓励。

这一刻，成人的失落与孩子的满足，形成鲜明对比。父母往往执着于「冠军」的光环，却忽略了孩子在过程中获得的快乐与自我肯定。孩子的世界，并非以胜负为唯一坐标，而是以友情、支持、鼓励为核心。这种价值观，正是教育的本质。

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近日校园里的一些小风波，亦令我再次思考「胜负」的意义。教育的进步，固然需要在数字化、知识技能上不断努力，但更重要的是家长教育的提升。若家长仍执着于胜负，香港的教育便难以真正与时并进。教育的使命，不是培养永远的冠军，而是让孩子学懂如何在未来世界，获得最好的生活方式。

我们需要提醒自己：孩子的笑容，远比奖杯重要；孩子的满足，远比分数珍贵。当父母能放下胜负的执念，孩子才能在支持与鼓励中，找到属于自己的幸福与力量。教育的真正胜利，不在于分数与奖项，而在于孩子能否在成长路上，保持一颗快乐、坚韧而善良的心。

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撰文：宁波第二中学校长 梁超然

本文原标题为〈26票的快乐：童心击碎成人的胜负执念〉

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