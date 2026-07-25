果栏？菓栏？中大学生研究油麻地果栏招牌 「菓」字特别有吸引力？｜语文探骊

油麻地果栏是香港极具代表性的城市景观，人们走进果栏，往往先被一箱箱水果、此起彼落的叫卖声吸引，未必会特别留意招牌上的字。但只要细心一看，便会发现一个颇有意思的现象：有些店舖写「果栏」，有些却写成「菓栏」；同样是指水果的字，偏偏多了一个草字头。这个看似细微的差别，其实颇耐人寻味。

「菓」为异体字

油麻地果栏。资料图片

「菓」本是「果」的异体字，今日已非正式通行的写法。照理说，这样的字应该早已淡出日常生活，然而在油麻地果栏，它不但没有消失，反而相当常见。笔者统计果栏内96个含「果」或「菓」的栏名，发现使用「菓」字的约占44%。换言之，这并非个别店舖一时兴起的选择，而是一种在街头真实存在的用字现象。

若从字形看，「菓」比「果」多了一个草字头，视觉上更易令人联想到草木、植物、自然生长。对经营水果生意的人来说，这样的联想未必没有吸引力。水果本就讲求新鲜、天然，一个带草字头的「菓」字，似乎比简单的「果」更能带出这种感觉。即使顾客未必会细想，字形本身也可能已先一步塑造印象。

延伸阅读：粤语的「走」字原来用法好独特！继承中古汉语 与现代普通话语意不同｜语文探骊

除此之外，「菓」字在香港街头的出现，也未必能完全撇开日本文化的影响。在日语中，「菓」常见于「和菓子」、「洋菓子」等词，带有一种精致、讲究的文化意味。香港人一向偏好日本水果，不少果栏亦有售卖日本水果，栏主选用「菓」字，也许正是借用了这种联想：同样卖水果，若招牌多一分异国色彩，店舖形象似乎也可更讲究一些。

不过，「菓」字是否真的能吸引更多顾客，仍值得商榷。为此，笔者访问了27位同学的意见，结果显示，「菓」字未见得比「果」字更受顾客青睐。换言之，「菓」字未必真的能直接带来更多生意。

延伸阅读：点解日语「职人」一词于香港流行？与「师傅」、「匠人」 语意有咩分别？｜语文探骊

然而，这并不代表「菓」字毫无意义，它能长久留在果栏招牌之上，至少说明街头文字从来不止讲求对错，也承载着形象、联想与品味。小小一个「菓」字，或许未必足以改变顾客的购买决定，却已成为油麻地果栏独特城市风景的一部分。文：刘晞琳

文：香港中文大学理学院一年级学生刘晞琳

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈果栏？菓栏？——油麻地果栏招牌用字小考〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<