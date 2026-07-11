郭文钊 - 小学校长分享：4步骤传授AI教育 最重要是「接地气」！｜教评心思

2026年6月17日，教育局公布《中小学数字教育发展蓝图》，提出「四大重点．十大策略」，清楚传递推动AI教育已是当务之急。然而，如何在引入AI的同时真正促进学生学习，乃是每间学校必须认真面对的课题。

推动AI教育

我认为AI时代的老师比以往更重要，因为老师的核心价值，在于设计丰富的学习体验，引导学生提出有意义的问题，并在情感与价值观层面给予真实的陪伴与支持。（作者提供）

在过去传统的教学中，我们教孩子「记忆知识」，但在AI能秒速提取全球资讯的今天，单靠记忆已远远不足。孩子更需要学会与AI协作，运用AI工具选取真实资讯来解决问题，才能立足未来。

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推动AI教育时，我们很容易把「使用AI工具」等同于「学习AI」。事实上，工具只是手段，促进学习发生才是目的。本校的AI教育理念，可用一个简单的四步流程表达：1.难题设置；2.思考；3.使用AI工具；4.产出成果。

教师先为学生设置难题，学生必须独立思考、形成想法，再借助AI工具解决问题、验证与优化，最后呈现有深度的成果，并反思AI在过程中的帮助与限制。

以本校高年级跨课程活动「食物小侦探」为例，教师针对学生爱吃不健康零食，安排他们用显微镜观察零食的微观真貌。当学生察觉食物安全问题后，教育引导他们阅读营养书籍，最后学生运用科技向低年级同学宣传健康饮食，更利用AI制作小游戏，让学习在真实情境中自然发生。

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我认为AI时代的老师比以往更重要，因为老师的核心价值，在于设计丰富的学习体验，引导学生提出有意义的问题，并在情感与价值观层面给予真实的陪伴与支持。

推动AI教育并非追潮流，出发点始终是学生。我们希望孩子毕业后，面对由AI深度参与的社会时，既懂得善用工具，又不失独立思考，更拥有正确的价值观与责任感。

说到底，AI教育必须「接地气」，真实地发生在课堂与学生的学习历程中，而非停留在简报或政策文件上。基法小学已一步一脚印，与师生共同探索这段充满可能的教育旅程。

撰文：中华基督教会基法小学校长 郭文钊

本文原标题为〈「接地气」的AI教育〉

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