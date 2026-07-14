笨泥爸爸 - 回忆半世纪前的小学毕业礼 印象最深刻的是甚么？｜父中作乐

每年7月初，小六学生和家长最重大的事情，是小学毕业礼。承诺为朋友女儿的这个重要时刻拍照，过程中回忆起自己和儿子的小学毕业礼。

时光里漫游

无论实物还是影像，这些毕业礼的记录，都是父母和孩子的珍藏，留下了成长印记。（示意图）

小学毕业这件事情离我很远，自己的典礼早在半世纪前结束，脑内记忆清零，幸好实体毕业相还妥善保存着，每次整理旧物时都会翻看几遍。

「火柴盒」校舍的礼堂，背景上方悬挂着一列创办人和校监照片，下面整齐地或站或坐着3排人：后面一排是身材较高佻的男女学生；中间一排是女生坐在椅子上，伴着正中的班主任；最前一排是统一交叉跷着脚坐在地上的矮小男生。大家左手高右手低的捧着卷形毕业证书，动作一致，正正经经没有笑容，摄影师按下快门，成为我手上这帧黑白毕业相。

延伸阅读：笨泥爸爸 - 交换生的幸运事件簿｜父中作乐

仪式呢？完全没有印象，只记得自己天真地以为那卷慎重地系上红丝带的毕业证书，就是可以拿走的实物，拍照后竟然被取回，原来是道具一件。

小学毕业一生人一次，就这样过去吗？常常说生儿育女其中一样用途，就是让父母重走一遍成长人生路，于是我的第二次经验，就是参加儿子的毕业礼。

刚好是10年前，那么重要的日子，作为爸爸的我当然要尽责记录。由离家出发、进入校门、礼堂内庄严的典礼、儿子作为班代表讲话、领取科目和运动奖项，以至在校园跟老师和即将分别的同学合照留念，整个过程都可以在电脑里的档案中找回和重温，毋须努力在脑袋中打捞记忆。

延伸阅读：笨泥爸爸 - 交换生的礼物 换来满满回忆｜父中作乐

无论实物还是影像，这些毕业礼的记录，都是父母和孩子的珍藏，留下了成长印记。因此，当朋友提出「担任毕业礼摄影师」的要求时，我不加思索便一口答应。

毕业礼那天，天气闷热，时晴时雨，跟着一家人在校园里边走边拍，像在时光里漫游。事后朋友向我道谢，我感慨地回应：「应该我多谢你才对。」

撰文：资深儿童传媒人、《亲子王》前主编 笨泥爸爸

本文原标题为〈我们的毕业礼〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

