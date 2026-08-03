陈淑仪 - 减少烟包包装诱惑 守护学生成长丨来论

学生成长不仅仰赖课堂知识的传授，更需要一个有利于健康发展和正确价值观建立的社会环境。学校长期以来透过健康教育课程及多元化的校园活动，教导学生认识吸烟的危害。然而，单靠学校的力量不足以杜绝青少年接触烟草。学校教育需要社会整体环境及政策配合，方能发挥最大作用。政府计划明年同步实施传统吸烟产品统一包装及完税烟标签制度，作为教育界的一分子，我们对此全力支持。

烟包成流动广告 风险不容忽视

对成年人而言，烟草包装或许仅是商品的外部呈现；但对于心智尚未成熟的青少年而言，包装上的颜色、字体、图案和品牌形象，都有可能使烟草产品显得更具吸引力，甚至被错误地联想为与「成熟」、「型格」或「社交身份」相关。（资料图片）

多年来，香港持续加强控烟工作，长远减少甚至杜绝烟草对公众健康所带来的祸害，尤其对儿童及青少年的影响。对于学生而言，他们正处于建立价值观、生活习惯和健康观念的关键阶段。若要有效引导他们远离烟草，我们绝不能一方面在课室内讲解吸烟的危害，另一方面却容许烟草产品继续透过其包装设计、品牌形象等元素吸引他们的目光。健康教育要取得实质成效，课堂内外所传递的讯息必须一致，政策的推动正是确保这种一致性的关键。

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对成年人而言，烟草包装或许仅是商品的外部呈现；但对于心智尚未成熟的青少年而言，包装上的颜色、字体、图案和品牌形象，都有可能使烟草产品显得更具吸引力，甚至被错误地联想为与「成熟」、「型格」或「社交身份」相关。这种潜移默化的包装语言，无疑会严重削弱学校健康教育的努力。

此外，传统吸烟产品的包装会被吸烟者随身携带，亦会陈列于商店的当眼处。这意味t着烟包有机会成为流动广告，持续向年轻人传递烟草产品的品牌形象，从而诱使他们吸食，这是一个不容忽视的风险。

当烟包采用统一的颜色、字体及规格展示品牌和款式名称，并更新烟害图像警示，烟草产品便难以再依靠包装设计来塑造形象，这也能让市民，特别是青少年，更清楚地看见吸烟带来的健康风险。这种政策上的统一性，将直接强化学校健康教育的视觉冲击力，使学生更容易理解吸烟的负面影响。

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海外统一烟包包装成功降低青少年吸烟比率

海外经验亦清晰显示，统一包装政策能大幅降低吸烟产品的吸引力，对青少年产生正面的影响。法国的研究数据表明，12至17岁青少年开始吸烟的比例下降了4%，现时使用烟草的比例亦下降了7%，而品牌依附度更大幅下降了53%。这些数据充分说明，当烟包包装吸引力下降，青少年与烟草之间的连结亦会大幅减弱。这些成功的海外案例，正是政策与学校教育协同作用的有力证明。



减低烟包包装诱惑，不仅是守护学生成长的重要一步，更让学校健康教育能在一个更纯净、更少干扰的环境中，发挥其应有的作用，共同杜绝青少年接触烟草。政策与教育的双管齐下，才是实现无烟世代的长远之计。

撰文﹕香港资助小学校长会主席陈淑仪校长

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