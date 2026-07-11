苗延琼 - 立例限制青少年用社交平台？医生揭秘演算法如何操控大脑｜苗想teen开

6月底，我获邀到圣方济各大学，跟10多位来自不同大学的学生，讨论一个近年越来越具争议性的议题：应否立例管制青少年使用社交平台？

政府干预VS网络自由

社交媒体已经成为现代生活的一部分。示意图

有人认为，社交媒体已经成为现代生活的一部分，政府不应过度干预；不过，当科技开始伤害下一代时，政府便有责任介入。

澳洲、法国、英国、欧盟，以及新加坡、马来西亚等地，近年都相继推出不同程度的监管措施。其中最受注目的是澳洲立法禁止16岁以下青少年使用多个主要社交平台。更值得留意的是澳洲把年龄核实的责任放在平台身上，而不是家长或孩子，同时要求平台不能利用令人沉迷的演算法，不断向未成年人推送内容。

立法，从来都有利有弊。限制过多，可能影响自由；完全放任，代价却可能由整个社会承担。

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作为精神科医生，我更关心的是另一个问题：我们究竟如何看待孩子的大脑？神经科学告诉我们，青少年的前额叶皮质仍处于发育阶段，负责自我控制、冲动管理、判断能力和延迟满足。偏偏社交平台的演算法，正是利用这个发展中的弱点，不断刺激大脑的奖赏系统，令人越看越想看。成年人尚且未必抵挡得住，何况是仍在成长中的孩子？

因此，学生问我是否支持立法时，我的答案很清楚：支持，但更重要的是如何落实。我会主张0至2岁幼儿应尽量避免接触屏幕；3岁至学前儿童每天不多于1小时，而且最好由父母陪伴观看；高小至初中每天约2小时；16岁以后，再逐步培养自主和负责任地使用社交媒体的能力。

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我始终相信，法律只能筑起一道围栏，真正塑造孩子的，仍然是家庭和学校。今天不少家长抱怨孩子沉迷手机，但一家人吃饭时，成年人自己也低头滑手机；不少父母为求孩子安静，把手机变成「电子奶嘴」。

立法还有另一个重要意义，就是提升整个社会的警觉性。当网络欺凌、色情内容、诈骗资讯、自残影片等问题有更清晰的法律规范，平台、学校和家长便更愿意承担责任，也更容易建立举报和保护机制。

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撰文：精神科专科医生 苗延琼

本文标题原为〈应否立例管制社交平台〉。

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