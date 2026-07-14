邹传仁 - 《寻桥王．骆耀：寻找咏春的奥秘》 了解传扬叶问咏春的甘与苦｜书识世界

一代宗师叶问，1950年将咏春传入香港，后来发扬光大，到近年「叶问咏春」成为香港非物质文化遗产，这是大众已知的光辉史迹。至于叶问咏春怎样闯出名堂，1972年叶问离世后的发展，那又是一段鲜为人知的故事。借由《寻桥王．骆耀：寻找咏春的奥秘》，介绍这位叶问咏春的重要推手——骆耀，并了解传扬叶问咏春的甘与苦。

诠释咏春

借由《寻桥王．骆耀：寻找咏春的奥秘》，介绍这位叶问咏春的重要推手——骆耀，并了解传扬叶问咏春的甘与苦。（资料图片）

骆耀是叶问的二弟子，早年与大师兄梁相等学员在门下习武授拳，及后与叶问共度一段义无反顾的传艺低潮。直至骆耀跟某教头「讲手」后一打成名，引起传媒报道和大众关注，叶问咏春便逐渐在本地武术界占上重要地位。他凭借过人的武技，与梁相、徐尚田和黄淳梁并列为「叶问四大弟子」，更获封「寻桥王」的称号，在武林上备受注目。

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但对骆耀来说，一时的名誉比不上武艺日益精进要紧，加上他不容许以影片、书籍光碟、社交平台等媒介作自我宣传，或许低调的作风导致大众渐渐遗忘他推广叶问咏春的重大贡献。自2006年骆耀离世后，本书作者严志伟为纪念其师傅骆耀，多年来为本书时写时辍，终于在骆耀逝世20周年之际面世。

本书有别于坊间叶问咏春的相关著作，作者选择从第一身出发，演绎叶问咏春三代传承的故事。在前三章，作者自述在随骆耀习武、相处10年的最后时光，其中有提及骆耀教授的拳法特点和相关事迹；第二章通过骆耀口述，重温骆耀早年与叶问「随师游」的艰苦历程，还配上骆耀珍藏的旧照、剪报，丰富了历史的广度与深度，可与第三章作者师徒的情谊相映成趣，尽显本书突出武艺传承的心思。

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至于后三章诠释咏春在现代推广的危与机。由骆耀到其儿子骆劲江、劲生，现代传扬咏春看似挑战处处，但暗藏转机：先后有外国学员将咏春传扬海外，到2018年作者认识新闻学者李家文博士，通过不同研究计划，为武者与中小学生搭起沟通桥梁，及后旧武馆遭业主逼迁，大多收藏幸好由李博士暂时保管……一切种种均激发作者逼切地把将消失的写成书，保留一点传扬给下一代的可能。

书名「寻找咏春的奥秘」，揭示武艺并无终点，正如骆耀常说「学无止境」，惟有凭借有限的纸页，向他无限的学艺精神致敬。

撰文：资深读书人、做书人和爱书人 邹传仁

本文原标题为〈踏上武艺的无尽旅途〉。

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