陈卓禧 - 在7.1欢欣日子 回顾中外历史｜卓言絮语

今年七一过得与往年有点不一样：特意在茶餐厅享受七一折优惠的晚餐，专门改乘免费电车代替一程港铁。餐厅里电车上遇见了不少欢欣笑脸。

七块论

今年七一过得与往年有点不一样：特意在茶餐厅享受七一折优惠的晚餐，专门改乘免费电车代替一程港铁。餐厅里电车上遇见了不少欢欣笑脸。（中新社图片）

在北京，隆重庆祝中国共产党诞辰，习总书记说，「105年不懈奋斗，从根本上改变了中国人民的前途命运」，党领导人民历尽千辛万苦，「仅用几十年时间就走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。」

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与此同时，白俄罗斯总统慨叹，「中国最大的特点就是始终保持沉着冷静，不急不躁，不搞过头，一步一脚印地朝着既定目标前进。」「不像我们，不幸的是，我们摧毁了自己的国家——苏联，如今正面临后果：我们自相残杀。」

回到1983年，美国列根总统出台NSDD-75顶层秘密战略文件，通过外部围堵、内部分化瓦解苏联，主动利用苏联内部矛盾、东欧离心力，通过寻找代理人、舆论渗透、秘密资金扶持反对派，再加上外围经济绞杀，使苏联终于在1991年底解体为15个国家，其中东斯拉夫3国中的俄罗斯和乌克兰，在西方推动下浴血阋墙至今4年多。

在台湾，李登辉1999年出版《台湾的主张》，鼓吹抛弃「大中华主义」，把中国分为7块，「分而治之」。在苏联解体、美国和西方出现「中国崩溃论」后，台独教父想充当美国分化中国的代理人。

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「七块论」源自日本「中国分裂成12块」和「瓜分中国」的论调。90年前，日本敢于发动侵华战争，是认为中国人民「没有国家思想，是一盘散沙的民族」，3个月可以击溃中国主力军队，使中国像满清一样跪地求和。中共领导的抗日统一战线和敌后抗战，改变了战争走向，取得了近代以来反抗外敌入侵的第一次完全胜利。

在七一回顾中外历史，感慨良多。假如没有历经磨难斗志弥坚的中共凝聚领导全国人民，没有中央的决策，或许我们不只沉沦在7年前的黑暴中。

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撰文：港专学院及香港专业进修学校校长 陈卓禧

本文原标题为〈在欢欣日子的背后〉

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