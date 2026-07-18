张锦芳 - 女儿遭男同学触碰臀部！家长必学5大应对指南｜护苗信箱

张教授：

我的女儿10岁，于合唱团学唱歌。有一天，她告诉我被同班男同学触摸臀部，她感到不舒服，并担心他会再对自己做出同样行为。面对这样的情况，家长应如何处理呢？

马小姐

家长需要谨慎处理，以确保孩子的安全和心理健康。示意图

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张教授答：

面对女儿被男同学触摸臀部的事件，家长无疑会感到担忧和不安。这样的情况需要谨慎处理，以确保女儿的安全和心理健康。以下是一些具体的处理方法：

给予支持：首先，聆听和陪伴是给予女儿支持的好方法。当她告诉你这件事情时，应该耐心地聆听，并肯定她的感受。同时赞赏她能够坦白地分享感受，表示你会与她站在同一阵线，例如「让我们一起想解决方法吧」，这样可以增强她的信心，让她感受到你的支持。 建立安全感：让女儿明白她在家中是安全的，并且你会全力支持她。与她探讨身体的界限，强调无论是男生还是女生，都不应该随便触碰别人的身体。这不仅能帮助她理解自己的界限，还能让她在未来遇到类似情况时，果断地表达感受。 一同报告：陪同女儿向老师报告这一事件，让她有机会说出自己的想法和感受。这不仅能让老师了解情况，并希望老师能提醒男同学注意自己的行为，与异性保持适当距离。 寻求专业帮助：如果女儿在这件事情上感到非常困扰，应考虑寻求心理咨询的帮助，例如社工或心理辅导员。他们可以提供专业的支持，帮助女儿处理情绪，并教导她如何应对未来可能发生的类似情况。 护苗三宝：教导女儿在遇到性侵犯时要遵循「护苗三宝」：大叫「不要」以引起注意；迅速离开现场，避免进一步的危险；告诉可信任的人，无论是家长或老师。这些简单的步骤可以帮助她在危险情况下保护自己。

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通过开放的沟通、教育和适当的支持，你能帮助她建立自信与安全感。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

撰文：张锦芳教授

本文标题原为〈女儿被男同学触摸臀部〉。

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