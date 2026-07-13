黄国轩 - 原来是他！「Nice爷爷」夺安徒生奖 用国民绘本点燃孩子冒险魂｜绘本地图

今年，迈克．罗森在波隆那国际儿童书展获得汉斯．克里斯蒂安．安徒生奖（Hans Christian Andersen Award），看到照片，我才发现网上迷因图「Nice爷爷」就是他！他正是著名绘本《我们要去捉狗熊》（We're Going on a Bear Hunt）的作者。这本经典之作，我早已看过，却从来没有注意作者的样子。罗森竟是那么远又这么近，风趣又亲切。

「Nice爷爷」是著名绘本《我们要去捉狗熊》（We're Going on a Bear Hunt）的作者。网上图片

绘本文字作者迈克．罗森（Michael Rosen）1946年在英国出生，是诗人、剧作家、儿童小说家，现为伦敦大学金匠学院教育研究系儿童文学教授。他的儿童作品和其他作品已超过200本。绘者海伦．奥森栢莉（Helen Oxenbury）1938年在英国出生，丈夫约翰．伯宁罕（John Burningham）也是著名绘本作家。她的作品还有《十只手指头和十只脚趾头》和《小宝宝要来了》等。她曾两度获得凯特格林威大奖（Kate Greenaway Medal），非常厉害。

《我们要去捉狗熊》在1989年出版，至今已有37年，被誉为英国的国民绘本。自出版后，几乎所有30岁以下的英国人都看过它。

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故事说的是5个人与一只狗去猎熊。图画上的男子常常被误以为是父亲，但据绘者所说，那其实是大哥，刻意不描绘成年人，是因为成人充满框架，不像儿童和青年那么愿意冒险。

作者善用声音形容词，写得像童谣，令读者如亲历其境一般；而图画以彩色和黑白页面交错夹杂，也富有节奏感。5个人与一只狗长途跋涉，攀山越岭，渡过泥沼和森林，克服恶劣的天气，终于抵达山洞。

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可是，一看到熊，他们才懂得害怕，掉头就走。最后，绘者用了连环图的形式处理，增加了压逼感。这些角色，为了逃避那只熊，经过所有曾经走过的地方，回家、锁门，躲在被窝中。那只熊只好失意地走回去。

虽然结尾说他们害怕得不愿再去捉狗熊，但是我相信大部分儿童读者都会嚷着要再看一遍。也就是说，只要绘本够有趣、够惊险，孩子总想再冒险一遍。

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文：大专兼职讲师、编辑 黄国轩

本文标题原为〈还要再冒险吗？〉。

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