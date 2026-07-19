MM7解码 从输入法到香港潮语 当中有咩语言特色？｜语文探骊

「MM7」是近年于香港网络上兴起的潮语，由英文字母「MM」与数字「7」组成。初次看见它时，很多人或许会以为这是密码、暗号；其实，它背后藏着一段与中文输入法有关的造词故事。

「MM7」与速成有关

MIRROR成员柳应廷(Jer)曾推出一首名为《MM7》的歌。网上图片

「MM7」的形成与速成输入法有关，速成输入法取字的首尾两码，「正」字可拆为「一」和「止」，两者字码皆为「M」。使用者输入「MM」后，「正」字位列候选字第7位，再按「7」即可选取。可见，「MM7」原本只是输入「正」字的操作步骤，后来被部分网民直接用来代替「正」字，并逐渐演变成网络潮语，表示某人或某事物出色、优秀、令人满意。

延伸阅读：粤语的「走」字原来用法好独特！继承中古汉语 与现代普通话语意不同 ｜语文探骊

「MM7」还呈现了几个值得探讨的语言现象。首先，它显示网络新词的来源可以很多样，一般新词多来自外来词、谐音或缩写，但「MM7」并非由语音或词义直接演变而来，而是由输入法操作衍生。换言之，原本只属于打字过程的「MM」和「7」，在网民的重新理解下，赋予了词语功能，这说明在数码时代下，输入法不止是辅助书写的工具，也可能成为造词的来源。

其次，「MM7」带有明显的社群色彩，对不熟悉速成输入法或香港网络文化的人来说，「MM7」可能只是一串难以理解的符号；但对熟悉相关背景的使用者而言，它却能立即被理解为「正」。这种「懂的人自然懂」的特点，使「MM7」不止是代替汉字的写法，也成为香港网络社群内部的共同暗号。

「MM7」是如何诞生？示意图

延伸阅读：点解日语「职人」一词于香港流行？与「师傅」、「匠人」 语意有咩分别？｜语文探骊

最后，「MM7」体现了词义和用法的扩展，最初它只是「正」字的替代符号，随着使用增加，逐渐变成表示赞赏的网络词语，例如「今日天气MM7」可表示天气很好；「超级MM7」、「MM7到爆」用来加强赞赏语气。可见「MM7」已不止对应单一汉字，而是在不同语境中承担形容词甚至感叹语的功能。

由是，「MM7」的出现并非偶然，它既显示数码工具对语言创造的影响，也反映香港网络社群善于把日常打字经验转化为有趣的传意。随着科技与沟通方式不断变化，类似的新词仍值得我们继续观察研究。

文：香港中文大学理学院一年级学生俞祉霏

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈「MM7」解码：从输入法到香港潮语〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<