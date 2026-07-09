李建文 - AI时代不只要「找到答案」 更重视「提出好问题」 教师应怎样教？｜墙角寒梅

在「21世纪教育论坛2026」中，笔者与一众教育工作者共同聆听经济合作暨发展组织（OECD）教育与技能总监Prof. Andreas Schleicher的分享。他多年来一直关注全球教育发展趋势，今次以人工智能（AI）与未来教育为题，带来不少值得教育工作者深思的启发。

如何善用AI？

在「21世纪教育论坛2026」中，笔者与一众教育工作者共同聆听经济合作暨发展组织（OECD）教育与技能总监Prof. Andreas Schleicher的分享。（图片来自社创校园FB）

近年，人工智能发展一日千里，ChatGPT等生成式AI已逐渐融入我们的学习和工作。有人担心教师会否被AI取代，也有人认为学生只要善用AI便能解决所有问题。然而，教授提出了一个发人深省的观点：未来世界不再只奖励「找到答案」的人，而是更重视「提出好问题」的人。

当知识可以随时从AI获得，教育的价值便不再只是传授知识，而是培养学生思考、判断和创造的能力。学生需要学会分析资讯、分辨事实与观点、面对复杂问题，以及作出合乎伦理的决定。这些能力，正是人工智能难以取代的人类优势。

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教授亦提醒我们，AI是一个强大的工具，但工具本身并没有好坏之分，关键在于如何使用。若学生过度依赖AI完成作业，或把思考完全交给机器，表面上或许能取得不错的成果，但真正的学习却可能因此减少。教育应善用AI扩阔学生视野、激发创意，而不是取代思考的过程。

这亦让笔者思考教师的角色。未来，教育工作者的重要性不但没有减少，反而更加突出。教师不止是知识的传授者，更是学生的引导者、陪伴者和价值塑造者。科技可以提供即时回馈，却无法取代师生之间建立的信任、鼓励与关怀。真正影响学生一生的，往往不是一项科技，而是一位愿意陪伴他成长的老师。

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另一个值得关注的课题，是数码健康。教授指出，过度使用电子产品不但影响专注力，更会削弱人际互动及心理健康。科技越发达，教育工作者越需要提醒学生珍惜阅读、面对面交流和真实生活的体验，让科技成为学习的助力，而不是生活的主宰。

AI时代已经来临，教育不能抗拒科技，也不能盲目追逐科技。应思考如何善用科技，同时坚守教育最重要的使命——培养有思考能力、有同理心、有责任感的人。因为未来真正改变世界的，不止是懂得使用AI的人，而是懂得善用AI、仍然保持人性光辉的人。

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撰文：天主教慈幼会伍少梅中学校长 李建文

本文原标题为〈教育更需要培养「人」〉

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