林溢欣 - 回应时代的叩问｜中新学林

生命终究会步向微凉，所以留一点温热的印记，好让以后的人生回忆索暖。

回应世界

生命终究会步向微凉，所以留一点温热的印记，好让以后的人生回忆索暖。（示意图）

公开试的残酷不纯粹是结果，如果你问我这个过来人，我更觉得过程的苦涩有过之而无不及。因为公布结果之后，进大学的进大学，进不了的各走各路，人与事很快就会湮没得无影无迹，残酷来得极快极短暂。相较起来，过程的苦涩之所以残酷，因为它难以宣之于口，也不能以文字清晰表达，过程漫长而又急促。

延伸阅读：林溢欣 - 追捧偶像｜中新学林

多少个夜里你会痛哭，多少次你因为挫折失败沮丧过、失落过，多少次你和朋友因为误解使双方期望有所落差，多少次你和家人的口角越演越烈，你怀疑自己的同时，也怀疑这个世界，怀疑自己拥有的一切。这考试，安于你们成年的时候，测试你的知识，也同时测试你如何回应世界。

是的，回应世界。每一代人都必须回应时代的叩问。那所谓湮远的时代，正正有一群人活在枪林弹雨和无声恐惧之中，害怕战争、害怕失去生命。他们的诉求，是简单得过分的「保有生命」。对于战火的回应，他们卑微，他们委曲求全，活下去就是最大的希望。

这些都离我们太过遥远了，远得有点不真实。所以我们都学不懂如何吸取教训。然而，我们生活在香港，这个相对幸福的时代，也同样有着我们的责任和生存意义。世界反复询问我们如何立身处世，社会瞬息万变，网络世界令我们养成依赖习惯却又令人战栗，物质文明不断前行的时候，精神文明好像不停在倒退。

延伸阅读：林溢欣 - 生命中最无可挽回的悲痛｜中新学林

身为学生，未踏进成人社会的你们正拼命地成长，观察、过滤和学习这社会的一切。而我默默注视你们，希望你们得到更多的养分，获得更壮大的力量，进入大学，更快地独当一面，然后驻守社会每一个环节。养活自己之后，追求更多的人生价值。

这场公开试，考验自身的韧度与耐力之外，还会考验人性、考验友谊、考验亲情。因为，没有壮大的心灵，是不能适应香港社会的节奏。所以，我庆幸有公开试，它是你们成长的催化剂。而我提到过程中的苦涩，如果你也有同感，那就代表你在意、在乎。在乎一件事、一个人，就要学会不惜一切地守护或完成，知道吗？

为自己的年少留下一点温热的印记，多点在乎，多点努力，多点相信。这是你们的第一课。

电邮：[email protected]

撰文：香港中文大学中文系哲学硕士、中文科补习名师 林溢欣

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<