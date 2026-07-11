告别「臭河」！火炭明渠起死回生 学生考察了解生态奥秘｜教研并进

根据环境保护署（环保署）在《香港河溪水质报告》指出，在1980年代，城门河受到严重污染，其中包括禽畜农场排放的工商业污水、未设污水渠的乡村的径流，以及经由临时接驳管道进入新市镇的污水。污染最严重的支流是大围、火炭和小沥源渠，水质一直被评为「坏」，水质黑乎乎，沉积物散发恶臭。截至2015年底仍无法确定色素沉着原因，及后环保署于2020年公布的测试显示，这条河已被污水污染。

也许基于这个原因，这些水道未曾充分利用于教育用途。实际上，火炭明渠正在经历一场生态复兴，许多本地物种回归并在其水域繁殖。政府亦在《2015年施政报告》中提出「火炭明渠活化计划」，进行渠务改善工程和提升装置，以改善水质。这个计划除了提升火炭明渠的生态价值，亦是一个推动永续发展教育的素材，培养学生的全球公民素养。

跨学段协作

火炭明渠曾有污染问题。网上图片

为推动联合国教科文组织永续发展目标，推动全球公民素养教育，笔者自2020年起展开「永续发展教育与全球公民教育STEGRAMS计划」，当中「STEGRAMS-RSFN计划」所提供的「场域为本」的地方教育，在香港尤为重要，虽然学童知道海洋和河流的重要性，但鲜少能准确定义「河口」这个词——尽管香港作为一个主要城市，并与在海洋和河流系统交汇处的战略位置有密切关系。若可引导学生了解地理和当地生态系统，以及他们在这个生态系统中的角色，学者Gruenewald于2003年的研究认为，这有助于他们「变得更加有意识」，并增加学生对当地环境的「外向责任」。

这个计划在2025-26年度已踏入第三阶段，参与的大学生团队为主要来自沙田及其他区域6间小学、6间中学和1间广州学校的48名优秀学生，举办了30小时的实地考察、研讨会和讲座。实地考察的设计兼顾了学生的程度，以及教育局对科学教育所订立的标准，更好地配合新小学科学教育课程。

「河流工程」的「教室」是火炭明渠。参与这项计划的学生们以跨学段小组形式，直接与河口及其他居民互动。

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孕育生态思维

实地考察包括3项活动：1. 通过显微镜观察和处理常见的河口物种，同时探索栖息地和微藻关系；2. 测试水质参数（温度、盐度和浊度），以找出这些非生物因素与生物体健康之间的联系；3. 观察活藻生态系统。除了这些核心活动，亦培养了学生的生态思维，如学生观察河口的绿色，并提出有关浮游生物的问题，认识浮游生物为众多动物提供生命基础；他们观察潮汐时，并得出有关微咸水性质的结论，以及这对栖息在河口的物种有何影响，从而了解到火炭明渠是如何从一条天然溪流变成一条水泥河道。

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河流复育新构思

除了学习理论，同学亦须亲身实践，透过不同实验，构思如何运用STEAM来解决河流水质污染的问题，从而设计出切实可行的河流复兴方案。笔者亦发现，同学在展示考察成果时，从多角度展现了建构智慧城市的方式，令人鼓舞。

「河流复育」的其中一种方法是建造人工湿地。部分同学透过培育微藻，推论这些特定植物的根系是向下生长到水中，就像微型吸尘器一样。它们能够自然地吸收在测试中发现的多余氨和硝酸盐。因此，同学提议利用自然之力来净化水质，毋须使用昂贵或噪音大的机器。

另外，同学亦参考了物联网的应用。同学于科考中，将电子感测器放置在水中，来测量水的酸碱度和化学物质含量，并透过网络将数据传输到电脑。根据他们的设计，如果工厂不小心将某些东西泄漏到中央排水沟中，感测器会立即侦测到变化，并会向政府发送讯息，以便他们立即处理问题。

所有参加实地考察的学生，将会以「公民科学家」身份，于计划的成果发布会中，进行考察成果汇报。笔者相信透过这项计划，同学能够运用科学技能来保护香港的水质清洁，体验如何结合生物学与科技来解决实际问题，为成为负责任的全球公民作好准备。

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文：香港教育大学课程与教学学系高级讲师吴卓颖博士

本文标题原为〈火炭明渠起死回生——透过场域为本的修复科学教育〉。

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