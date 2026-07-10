梁丽婵 - 别再给标准答案！未来孩子很需要「创意」与「系统思维」｜学友智库

AI时代洪流中，教育站上最前线。教与学的循环里，评估是指挥棒，指引学子学会生活、思考、应用与尊重。要发挥改革力度，关键在于掌握及驾驭「创意（Creative Thinking）」与「系统思维（Systems Thinking）」的双螺旋。

创意带来突破、想像力与情感连结；系统思维则提供结构、脉络与落地实践的蓝图。示意图

创意带来突破、想像力与情感连结；系统思维则提供结构、脉络与落地实践的蓝图。两者结合，为新世代注入三大育养动能。

其一，从「答案思维」转向「提问素养」。传统急于给标准解答，系统思维却引导孩子先画出问题关系网——校园霸凌不止关乎加害者，更涉及旁观者、师长与家庭沟通的延迟。这种全局观激发深度提问：「是甚么让系统维持运作？」优质提问正是创意起点。日常训练用「如果……会怎样」替换「这是甚么」，例如「不用纸笔，评估还能如何进行？」

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其二，培养「第二序改变」的变革力。第一序是系统内修补（如增考试次数来试图提升成绩），第二序是改变规则本身（如将评量转为专题策展）。系统思维让孩子察觉规则边界，创意则提供突破可能。芬兰教育让学生用系统图分析气候变迁，再以艺术或科技方案回应，同时锻炼结构与想像。

其三，建构「韧性心智」而非完美蓝图。系统思维教会孩子接受「动态平衡」——没有终极解答，只有持续调节。创意则在调节中提供试错的勇气。当学生筹办义卖助灾民，直面组织宣传、团队冲突等复杂系统，在创意解难中经历挫折——这种真实碰撞，比任何品格课程更能育成责任感与同理心。

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时值学年终结，坊间举办的跨校际杰出中小学生选举、全港中学学生会嘉许计划、创科展投选、创意教学评审计划、创意教案设计表扬计划等，正是打破分数框架的另类评估。这些实践为正规教育注入活水，真正发挥「促进学习的评估」的核心价值——让评估不再是终点，而是点燃终身学习的引子。

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文：学友社社长 梁丽婵

本文标题原为〈以「创意」与「系统思维」重塑评估指挥棒〉。

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