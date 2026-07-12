韩咏芝 - 社工教路 家长4招培养子女成长型思维｜家长教室

在教养路上，家长常会遇到同一情况：孩子遇到挫折就说「我就是学不会」，或在失败后快速退缩。家长必须协助子女培养成长型思维（Growth Mindset）。具有成长型思维的人相信，能力可以通过学习与练习提升。当孩子遇到困难时，他们会把困难视为「学习的路径」，而不是「能力的判决」。相对地，当孩子抱持「固定型思维」（Fixed Mindset），他们会把失败解读为自己「不够聪明/不行」，于是更容易逃避、害怕尝试，甚至不再努力。家长需跟孩子厘清：「能力不是天生标签，而是可以慢慢培养的技能。」

聚焦过程

家长可学习以成长型思维称赞子女，很多称赞看似鼓励，却可能让固定型思维被强化。（示意图）

家长可以为子女订立具成长型思维的目标，目标不止看「结果」，而是聚焦「过程」。可用以下原则订目标：

目标要具体、可操作：可把「我要变聪明」改为「每晚做20分钟数学练习，如有错题，再做一题类似题目」。 目标分阶段（短、中、长期）：孩子需要看到自己在前进，短期目标让他们有掌控感，中期目标建立持续性，长期目标提供方向。 目标要包含「策略」与「时间」：不是只说「加油」，而是问：「你准备怎样做？如果方法不行，会怎样调整？」 把挫折纳入计划：失败不是意外，而是学习的一部分。可在订立目标时作预告：「有时候会卡住，那是正常的。我们要找原因，调整下一步。」

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家长可学习以成长型思维称赞子女，很多称赞看似鼓励，却可能让固定型思维被强化。例如「你真聪明」、「你很厉害」，容易让孩子把表现等同能力，失败就怕被否定。因此，家长应避免「个人赞美」，更有效的称赞是「过程赞美」，针对孩子的努力、策略、坚持与改进，例如「你今天练了很久，而且没有放弃，这点很重要」。

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成长型思维真正发挥作用是在孩子沮丧、怀疑自己的时候。家长可用「提问」代替「判断」，例如「你觉得哪一步最难？我们可否一起拆解？」当孩子感受到家长相信他可以学会，并愿意陪他找方法，才会更愿意尝试与坚持。

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撰文：香港青年协会家长全动网社工 韩咏芝姑娘

本文原标题为〈培养子女的成长型思维〉

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