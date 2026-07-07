何汉权 - 7.7全民抗战 中国对二战胜利有甚么贡献？｜教育现场

近世以来，日本军国主义先后发动两次对中国的大规模侵略战争，第一次是1894年的甲午战争，第二次是1931年「九一八事变」开始，连续14年对华的侵略。当中，1937年7月7日于北京市近郊卢沟桥，赤裸裸再发动攻占，掀起中国军民全面抗日战争，史称「八年抗战」。再联系西欧1939年希特拉入侵波兰，欧洲战幕拉起，实实在在东西两面的第二次世界大战，惨烈地展开，生灵涂炭，民众生存与生活都苦不堪言。

九一八事变

图为卢沟桥和宛平城城楼。（新华社图片）

毫无疑问，铁证如山，中国军民在两次世界大战期间，牺牲惨重，贡献确是伟大的。姑不论1931年的「九一八事变」，中国已经要独力面对日益狰狞的日本军国主义的践踏，单从1937年7月7日起计的八年全面抗日，中国几乎全时期独力抵挡日本庞大侵略兵团暨海陆空先进武器的进攻，较美国早4年，更比苏联早8年。

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八年全面抗日战争，中国军民死伤近3000万，刚萌芽的综合工业建设，几乎被毁于一旦，随着国民政府首都南京陷落，政治、经济、教育，以及相关的一切硬件建设，能毁的就毁，能迁的就迁，先西走武汉，再西迁到大西南，陪都山城重庆继续营建，中国是长期孤立无援，却是绝不屈服，8年以来，牵制了80多万日军足陷在中国的战区，没有中国军民筑下的血肉城墙，拦挡了日军占据下太平洋的澳州，或是直撞中东，从而与纳粹德军配合，并吞埃及。这一战时局面的开拓，对英美为主的盟军可于欧洲战场会战，击退希特拉，产生十分重要的战略作用。当时的英国首相邱吉尔及美国总统罗斯福都曾公开说，如果中国被打垮，欧洲的盟军处境会十分危险。

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1937年7月7日是中国八年全面抗日战争的开始，往后的全民抗战经历，伤亡惨重，单单回望1937年12月13日发生的南京大屠杀，以及自1938年2月起，至1944年12月止，长达6年的战略及地毯式的大轰炸，都足以用国殇及国难称之，不想回忆，却未敢忘记。

天佑中华，八年全面抗日战争终于成功，中国由国难、国殇年年的悲苦岁月，能走到今天新时代的国家再兴起，殊不容易，国民要珍而重之。今天是7月7日，世局是变乱交织，中国有风光独好的势头，但看7．7前后，青灯烛照，家国为念，必须要居安思危。

撰文：国史教育中心（香港）校长 何汉权

本文原标题为〈7·7 国难 国殇 国兴〉

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