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圣若瑟书院办全港最大型模拟联合国会议 逾80所本地及国际学校参与

知识转移
更新时间：17:56 2026-07-06 HKT
发布时间：17:56 2026-07-06 HKT

圣若瑟书院于过去周六及周日（7月4日至5日），举行第二届圣若瑟书院模拟联合国大会（SJCMUN26），本届更首次加入学生主导的慈善项目，以回应现实世界可持续发展议题。活动有80多所本地及国际学校、逾500名参与者出席外，并邀请行政会议召集人、新民党及汇贤智库主席叶刘淑仪主持闭幕礼，并就「香港青年的国际参与机遇」发表主题演讲。

香港青年的国际参与机遇

叶刘淑仪期望莘莘学子能够关心国际事务，勇于承担、理性思考，并以开放的心态迎接转变。校长郭廸民在开幕礼期间，勉励同学培养坚毅精神，并寄语与会学生，「切勿畏惧犯错。当今世界需要有勇气提出创新思路的远见者，而这个过程必然伴随着尝试与淬炼。」

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继去年庆祝创校150周年后，圣若瑟书院继续透过多元的课外活动，拓宽学生的国际视野、促进全人发展。副校长谭创耀指出，期望透过是次大会，让学生走出课室，在常规课程之外开拓更广阔的国际视野。「学习需要学生在真实而具挑战性的情境中摸索，让他们对世界的理解更具广度和深度。」

本届SJCMUN首次加入由学生主导的慈善项目，以回应现实世界的可持续发展议题。大会宣布与Tree-Nation合作，支持位于玻利维亚的「亚马逊防护林」植树造林项目，将对全球议题的讨论化为实际行动。

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谈及是次绿色倡议的意义，联席秘书长中五学生萧颂洋表示，「回馈社会向来是 SJCMUN 的核心使命。我们对玻利维亚重新造林计划的支持，突显了中学生对急剧气候变化的关注与承担；我们亦希望借此树立榜样，证明即使是中学生也能为世界带来改变。」

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