SEN｜特殊学校藏「拆弹专家」 人手比例超过1比1 照顾学生需要｜教学有心人

在本集节目中，香港耀能协会高福耀纪念学校校长王蓉蓉深入分享了该校为多重障碍学生提供的教育服务。

高福耀纪念学校是一间特殊学校。全校现有64名学生，涵盖小一至中六，当中包括轻度及中度智障、自闭症、专注力不足及过度活跃症、听障、视障等不同障碍。特别的是，校内有14名医疗复杂个案的学生，部分患有罕见疾病，人数为全港同类学校之冠。由于部分学生的生命或有限期，照顾难度极高。

学校实行引导式教育模式，强调复康与教学结合。示意图

学校实行引导式教育模式，强调复康与教学结合。教师与职业治疗师、物理治疗师、言语治疗师及护士紧密合作，为每位学生制订个别化学习计划（IEP），将复康目标融入日常课堂。

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例如执笔训练可能涉及小肌肉运用，起立打招呼可能需要辅助器支撑，吞咽安全由言语治疗师负责。全校员工达73人（包括22位老师及治疗师团队），人手比例超过1比1，确保学生得到适切照顾。

学校设有主流班（可应考香港中学文凭考试）及调适班，以照顾不同能力的学生，而且课余活动多元，包括乐队训练、露营体验等。早前，学生更在商场举办街头表演（Busking），场面感动。学校积极推动生涯规划，与社企、商界合作，为学生开拓就业机会，例如与邻舍合作营运咖啡店，让学生亲自参与市场推广及营运。

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王校长本身主修体育及融合教育，曾任教主流学校两年，后转投特殊教育18年。她坦言特殊教育挑战极大，但成功感无可比拟——当自闭症学生愿意信任她，跟她做动作，那是另一层次的喜悦。她以「拆弹专家」形容自己的工作，每天面对不同危机，却从不觉乏味，因为她「真的很喜欢这班学生」。

王校长寄语社会给予特殊需要学生更多机会：「他们需要的只是一个机会。」她相信，通过学校、家庭与社会的协作，这群孩子同样可以发光发热，融入社群。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈特殊学习需要〉。

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