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黄信德 - 数字教育时代 有中学举办STEAM Week 将创意化为现实｜津中乐道

知识转移
更新时间：18:15 2026-07-07 HKT
发布时间：18:15 2026-07-07 HKT

近年，香港积极推动数字教育，从电子学习、编程教育到生成式人工智能（AI）的应用，学习模式正经历巨大转变。科技让资讯获取更快捷，为教学带来更多可能。作为教育工作者，我们乐见新机遇，但深信科技应是促进学习的工具，而非取代学习的过程。

培育价值观

我们鼓励学生多阅读与交流，若缺乏足够语文能力，既难以表达构想，也无法向AI提出精准问题。（作者提供）
我们鼓励学生多阅读与交流，若缺乏足够语文能力，既难以表达构想，也无法向AI提出精准问题。（作者提供）

生成式AI提升了效率，文章或程式方案皆能短时间内获得解答。然而当答案唾手可得，学生若过分依赖，便会减少思考与试错的机会。事实上，人是在犯错中成长的，失败与修正能深化理解。在探索中，学生不仅能掌握知识，更能培养面对困难的韧力与创造力，这比直接得到答案更具教育价值。

因此，在人工智能时代，学校更应重视培养学生的表达、提问和解难能力。我们鼓励学生多阅读与交流，若缺乏足够语文能力，既难以表达构想，也无法向AI提出精准问题。

延伸阅读：黄丽珊 - 如何点燃学习满足感？不如听中学校长教路 让学生变得更主动！｜津中乐道

事实上，善于提问的人往往比只找答案的人走得更远。不懂提问，很多时代表未能掌握核心，更谈不上深入理解原因。

与此同时，教育更要重视价值观培育。科技本身无善恶，关键在于初衷。我们期望学生兼具创新精神与服务社会的胸怀，当善心与创造力结合，科技才能改善生活、推动社会进步。

为此，本校近年重整初中电脑科课程，融入计算思维与创意解难，并于中三推行「STEAM Week」，鼓励学生将创意构思转化为实际作品。过程中，同学需要不断测试、改良和完善方案，体验由构想到实现的历程。学生藉设置摊位展示与交流，同侪间互相观摩学习，培养沟通、协作及解难等共通能力。同时，课程亦加强资讯与AI素养教育，培养学生辨别真伪、理解科技局限并负责任地使用。

延伸阅读：关智权 - 联课活动X正规课程 如何让学生反思及应用所学？一于听校长讲解！｜津中乐道

未来世界必然与AI同行，但教育使命不变。我们期望学生善用科技，并保持独立思考与服务社会的初心。教育最终要培养的，不止是懂得科技的人，而是能够善用科技、关爱他人、造福社会的人。

撰文：香港道教联合会邓显纪念中学校长及香港电脑教育学会顾问 黄信德 

本文原标题为〈数字教育时代：守护思考的力量〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

黄信德简介:

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为香港道教联合会邓显纪念中学校长及香港电脑教育学会顾问。

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