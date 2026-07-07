黄信德 - 数字教育时代 有中学举办STEAM Week 将创意化为现实｜津中乐道

近年，香港积极推动数字教育，从电子学习、编程教育到生成式人工智能（AI）的应用，学习模式正经历巨大转变。科技让资讯获取更快捷，为教学带来更多可能。作为教育工作者，我们乐见新机遇，但深信科技应是促进学习的工具，而非取代学习的过程。

培育价值观

我们鼓励学生多阅读与交流，若缺乏足够语文能力，既难以表达构想，也无法向AI提出精准问题。（作者提供）

生成式AI提升了效率，文章或程式方案皆能短时间内获得解答。然而当答案唾手可得，学生若过分依赖，便会减少思考与试错的机会。事实上，人是在犯错中成长的，失败与修正能深化理解。在探索中，学生不仅能掌握知识，更能培养面对困难的韧力与创造力，这比直接得到答案更具教育价值。

因此，在人工智能时代，学校更应重视培养学生的表达、提问和解难能力。我们鼓励学生多阅读与交流，若缺乏足够语文能力，既难以表达构想，也无法向AI提出精准问题。

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事实上，善于提问的人往往比只找答案的人走得更远。不懂提问，很多时代表未能掌握核心，更谈不上深入理解原因。

与此同时，教育更要重视价值观培育。科技本身无善恶，关键在于初衷。我们期望学生兼具创新精神与服务社会的胸怀，当善心与创造力结合，科技才能改善生活、推动社会进步。

为此，本校近年重整初中电脑科课程，融入计算思维与创意解难，并于中三推行「STEAM Week」，鼓励学生将创意构思转化为实际作品。过程中，同学需要不断测试、改良和完善方案，体验由构想到实现的历程。学生藉设置摊位展示与交流，同侪间互相观摩学习，培养沟通、协作及解难等共通能力。同时，课程亦加强资讯与AI素养教育，培养学生辨别真伪、理解科技局限并负责任地使用。

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未来世界必然与AI同行，但教育使命不变。我们期望学生善用科技，并保持独立思考与服务社会的初心。教育最终要培养的，不止是懂得科技的人，而是能够善用科技、关爱他人、造福社会的人。

撰文：香港道教联合会邓显纪念中学校长及香港电脑教育学会顾问 黄信德

本文原标题为〈数字教育时代：守护思考的力量〉

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