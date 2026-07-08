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陈伟邦 - 揭秘云南：金庸笔下的世外桃源与抗战史诗｜艺文荟

知识转移
更新时间：17:30 2026-07-08 HKT
发布时间：17:30 2026-07-08 HKT

每逢暑假一定去旅行。今次去云南，入昆明，穿大理，攀玉龙雪山，访世外桃源香格里拉宫。上世纪80年代，曾到过昆明石林，今日再游，自是另一种情调韵味。国家强大，蒸蒸日上，今日的公路、山区整洁井然有序，以及生态环境优美计划，都非昔日可比，导游知识丰富，把历史文化特产源头都随口详述。

陈伟邦暑假时去云南，入昆明，穿大理，攀玉龙雪山，访世外桃源香格里拉宫。示意图
陈伟邦暑假时去云南，入昆明，穿大理，攀玉龙雪山，访世外桃源香格里拉宫。示意图

抗日战争期间，日本军队曾于1942年攻入云南省，引发长达3年的「滇西抗战」，于1944年成功收复失地。

1942年5月，日军攻占怒江以西的龙陵与腾冲。中国军队（中国远征军）炸毁惠通桥阻止日军东渡怒江，双方在怒江两岸形成对峙。这场战役历时95天，日军几乎全数阵亡，远征军也付出伤亡上万人的重大牺牲，成功拔除这颗钉子。这是滇西反攻的关键战役，被称为东方的「直布罗陀」，亦叫「松山战役」。远征军随后包围并收复腾冲，为打破日军在云南的占领奠定基础，名为「腾冲战役」。

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著名小说家金庸在《天龙八部》、《射雕英雄传》及《神雕侠侣》等著作中，将云南大理塑造成充满传奇色彩的世外桃源。
著名小说家金庸在《天龙八部》、《射雕英雄传》及《神雕侠侣》等著作中，将云南大理塑造成充满传奇色彩的世外桃源。

著名小说家金庸在《天龙八部》、《射雕英雄传》及《神雕侠侣》等著作中，将云南大理塑造成充满传奇色彩的世外桃源，以家传绝学「六脉神剑」和「一阳指」闻名的大理段氏皇族为故事核心。金庸亦曾笑称自己前世是大理人。

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石林景区建园于1931年，位于云南省昆明市石林彝族自治县，后人习惯称为「云南石林」。石林大片的喀斯特地形（又称石灰岩地形），处处有惊奇，形状千奇百怪的石头群，让景区获得「天下第一奇观」、「石林博物馆」等美誉。

提起石，又有石痴，指北宋著名书画家米芾（人称「米癫」、「石痴」）爱石成痴的经典典故。他曾在安徽无为州见到奇特巨石，高兴地穿上官服、手持笏板下拜，并尊称其为「石丈」或「石兄」，传为千古趣闻。他并提出著名的相石四准则：瘦、漏、皱、透。

电邮：[email protected]

撰文：本地著名艺术教育家/画家 陈伟邦

本文标题原为〈云南与金庸米芾〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

陈伟邦简介:

作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

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