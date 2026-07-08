潘嘉璇 - 小学生主导学习成果展！亲自诉说学习历程 最想展出甚么？｜直资育材

我们常问孩子：「今天在学校学了甚么？老师教了你甚么？」我自己也这样问过。但最近，我开始喜欢换一个问题问他们：「你今天想学甚么？」这个简单的转换，让我去到孩子身边，尝试听见他们的心声。

如何学习？

孩子可以亲自决定要展示甚么、如何呈现，以及如何向别人诉说自己的学习历程。（图片来自该校FB）

人工智能在这数年间急速发展，各式快速学习知识与技能的工具百花齐放。当资讯变得透明、知识变得容易取得时，单纯依赖记忆的价值，确实正在改变。作为家长、作为教育者，我们更应该思考：比起孩子「记了多少」，我们是否更关心他们「如何学习」？他们是否会主动寻找答案？是否愿意面对失败并从中反思？是否能把所学运用到新的情境？

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正因这样，从2025年起，我们将一年一度的学习成果展，改为由学生主导。孩子可以亲自决定要展示甚么、如何呈现，以及如何向别人诉说自己的学习历程。在众多准备的瞬间，有两个片段尤其触动我。

其一是一位非华裔同学，他展出一篇中文作文。对他来说，这篇文章也许称不上完美，但却是他努力得来的成果。那天他在展日分享时，眼中透出自豪与满足。那一刻我看到的，是一个孩子从不自信走向能够自我肯定的过程——这比任何分数都宝贵。

另一同学擅长跳拉丁舞，但在成果展的舞台上，他选择表演爵士鼓。他说想让大家看到更多不同的自己。当他击出第一个节拍，全场目光和掌声，不是对技巧的单纯评价，而是对一个正在探索自己的孩子的肯定。

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我看到孩子们因为这个舞台而更有信心、更愿意尝试，也更深信：教育最珍贵的，不止是让孩子做出一件作品，而是让他在过程中，慢慢看见更好的自己。

学生主导成果展，不是放任学生自作主张。老师的角色从主导者转为同行者与引导者。我们设计「成就宝藏卡」，引导孩子回顾：这份作品如何开始？过程中遇到哪些挑战？你如何克服？这些反思让展示不再是表面的炫耀，而成为真实的学习纪录与成长证据。

教育的目标从来不是让孩子完成一件作品，而是让他们学会学习。通过学生主导的学习成果展，我看见他们逐步建立的自信、责任感与对未知的好奇。愿我们继续为每个孩子提供这样的舞台，陪伴他们在学习旅程上一步步向前，成为真正的学习主人。

撰文：和富慈善基金李宗德小学校长 潘嘉璇

本文原标题为〈从「被动学」到「主动学」〉

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