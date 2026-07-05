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冯汉贤 - 很担心外评？校长亲身接受外评培训 发现益处意想不到︱谈经论学

知识转移
更新时间：12:00 2026-07-05 HKT
发布时间：12:00 2026-07-05 HKT

最近，笔者刚完成了教育局「外间评核人员培训课程」。这段经历让我对「校外评核」（外评）有另一层体会。坦白说，以往不少学校面对外评，多少带点紧张，总觉得是校外人员来查找不足。但当亲身接受培训，我更了解整个机制的设计，背后有着它的理念，不是单纯的找「足」或「不足」，而是在过程中让学校更了解，如何让强项更彰显，让可改善的地方能提升。

这次外间评核人员培训课程的参与者，是来自不同学校的数十位校长和副校长。示意图
这次外间评核人员培训课程的参与者，是来自不同学校的数十位校长和副校长。示意图

这次课程的参与者，是来自不同学校的数十位校长和副校长。这个安排我颇为认同。前线校长/副校每日处理学校大小事务，熟悉学校运作的真实脉络。当外评队同时有教育局人员和这些前线同工，视学评核便能纳入更多元的专业判断，从不同角度审视学校的工作。而且，即使最终未必每位都参与外评队，但过程中接触很多视学理念、角度和其他细节，仍能带回各自学校，对校内自评文化也有帮助。

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课堂上，教育局培训人员不是单向地「教」我们如何做，而是与我们讨论、进行模拟练习，尝试从前线的角度与我们一同考量如何更切实有效去评核。这种互动让我感受到，大家的方向其实一致，都是为了协助学校进步。

其中，观课后的交流训练令我印象较深。他们提醒，视学时要以友善的态度与师生接触，与老师会面时多欣赏其努力，避免过早下判断，以提问引导反思，避免使用权威字眼。这些不仅适用于外评，回到自己学校也同样实用。

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每日观课后，外评队会就课堂评分共同讨论，达成「集体判断」，确保评分不会因个别评核员的主观喜好而出现较大偏差，而是经过团队充分讨论、多方印证。这些做法令评核更为客观，也让学校更为放心。

如果说自评是一面镜子，让学校照见自己；外评就是一扇窗，打开它，让校外专业视角照进来。而让学校同工接受培训，甚至亲身参与外评队，正正就是将这面镜和这扇窗连结起来，把窗外看到的风景，带回镜子前，让学校看得更清楚、更全面。

文：香港布厂商会朱石麟中学校长冯汉贤

本文标题原为〈自评是镜外评是窗〉。

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冯汉贤简介:

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

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