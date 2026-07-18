网络潮语｜「反骨」新一代 谈「反骨」的由来与流变 近年内地兴起新用法？｜语文探骊

近年，「反骨」一词在社交媒体上广泛流传，大众多把它视为「特立独行」的代名词，却较少留意它如何从带有浓厚污名色彩的传统相术概念演变成当下的网络热词。不妨顺着历史脉络追溯：「反骨」承载着怎样的中国传统文化与历史印记？这个跨越千年的词语，又是如何在新时代中焕发出新的生命力？

古代已有「反骨」一词

《三国演义》有用「反骨」一词。中央社图片

「反骨」概念最早源自传统相术，罗贯中《三国演义》第53回情节：「吾观魏延脑后有反骨，久后必反，故先斩之，以绝祸根。」诸葛亮判定魏延生有反骨，并断言他日后必会起兵谋反。此处的「反骨」特指脑后凸起的枕骨，古人亦借此把这类人标签为叛逆、不忠。不过，《三国志》并未有记载，可见《三国演义》中魏延「有反骨」的设定，主要还是文学创作的艺术安排，用以突出人物性格，并为其后续行为埋下伏笔。

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步入近代，「反骨」仍多被用来批判谋逆作乱、心怀异志之人，但在特定的时代语境下，它也逐渐衍生出带有褒义的用法，人们开始用它称颂坚守真理、不随波逐流的风骨之士。我的家乡绍兴，便走出了一位文坛极具代表的「反骨」人物——鲁迅，他弃医从文，以锋利如刀的笔墨针砭社会弊病、剖析人性弱点。不难看出，此时的「反骨」已挣脱相术的桎梏，词义重心也转向对行为与精神气质的评价。

放到当下网络语境，「反骨」的新用法已彻底脱离最初的相术本义，如今，大众多用它来调侃或称赞具有叛逆思维、敢于创新、不愿盲从的人与事，不少创作者在社交平台上以「00后是一身反骨的一代」的说法，刻画当下年轻人棱角鲜明的特质，例如许多年轻人开始打破职场旧规：不再轻信只谈情怀、不谈薪资的空洞话术；面对无偿加班，也更敢于果断拒绝，这与过往职场中一味隐忍顺从的风气形成鲜明对比。

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由此可见，随着时代推移，「反骨」已从带有贬义的相术标签，逐步转化为带有正面意味的网络用语。这场词义流变，本质上正是社会鼓励多元思想、包容不同声音的缩影。

文：香港中文大学理学院一年级学生裘子慧

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈「一身反骨」的新一代：谈「反骨」的由来与流变〉。

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