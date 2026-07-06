香港史︱浸大教授讲解民生书院早年历史 为何能成为知识分子避风港？︱开卷乐

香港浸会大学历史系教授邝智文专研20世纪中叶香港史，他在《薪火龙城：家国之间的民生书院（1926-1957）》一书中，以1926年创校的民生书院为切入点。这间因「启德滨」计划应运而生的书院，见证了香港百年的空间史与军事史。

学校成立应对社会需求

《薪火龙城：家国之间的民生书院（1926-1957）》

民生书院的创办，是20世纪初香港城市规划与东亚宏观政局交织而成的产物。一战后，基督教网络及青年会等组织在沿海城市培育出一批兼具西方视野与本土情怀的华人菁英。这群知识分子既有虔诚信仰，又抱持爱国抱负，在国家内忧外患之际达成共识：惟有引进优质的现代教育，才是改良社会、救国宏愿的根本途径。

20世纪初，香港人口急剧增长带来庞大的社区需求，启德公司看中新九龙的发展潜力，决定在九龙湾一带填海打造华人高级住宅区。为吸引住民，启德公司在招股章程中承诺将在该区开办完整学校体系，为子弟提供教育。这项因应城市扩展而生的承诺，恰好与华人知识分子推动西式教育的理想一拍即合，成为民生书院创校的历史起点。

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「民生书院」之名取自建校推手兼出资人区泽民与莫干生。1922年，两人的共同朋友曹善允提议筹建学校，并于1926年开学，首任校长为黄映然。他曾就读香港圣士提反书院，后于上海圣约翰大学毕业，并远赴美国哥伦比亚大学及阿默学院深造。

时值1920年代中期，中国教会学校本地化浪潮，留美归国的黄映然获引荐给曹善允。他执掌民生校政长达14年，其先进理念与自由作风，对书院战前的奠基与发展起到决定性作用。

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民生书院自创校起便坚持「中英并重」与母语教学。首任校长黄映然对学术把关极严，开学时仅录取18名男生。在校长黄映然、其夫人、中文老师廖耀农及外籍老师陆克夫人的带领下，学校发展迅速，第二学年学生增至60多人，战前累计有逾百位具不同背景的教师在此执教。

因其不隶属任何宗教团体且远离政治核心，自由包容的校风迅速吸引如剑桥高材生蒲乐道、清廷秀才梁广照等五湖四海的学者汇聚，成为知识分子躲避政治风浪、实践兴学抱负的安身之所。

香港电台文教组节目《开卷乐》逢周六晚上8时30分至9时，港台第二台播出。

本文标题原为〈薪火龙城：家国之间的民生书院〉。

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