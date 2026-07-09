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笨泥爸爸 - 交换生的幸运事件簿｜父中作乐

知识转移
更新时间：06:00 2026-07-09 HKT
发布时间：06:00 2026-07-09 HKT

儿子从纽约回家，问他在彼邦当交换生的感受如何？他说了两个字：「幸运」。

留学生涯解锁

他离开美国前一周，我留意到纽约人再次打进NBA总决赛的消息，心想不是那么巧吧，打趣跟他说：「看完纽约人夺冠才回来吧。」（美联社图片）
他离开美国前一周，我留意到纽约人再次打进NBA总决赛的消息，心想不是那么巧吧，打趣跟他说：「看完纽约人夺冠才回来吧。」（美联社图片）

其他小事不说，单说一宗。一项逾半个世纪未曾发生的盛事，恰恰在儿子离开该城市前的最后一天发生！NBA纽约人相隔53年再次夺得联盟总冠军，全城疯狂庆祝，那一刻，儿子就在当地酒吧中看直播。

我啧啧称奇，这也遇上了，真的好运呢。

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我和儿子是不同年代的NBA「粉丝」。上世纪90年代我捧的是米高佐敦带领的芝加哥公牛，两次三连霸建立起公牛王朝。中段佐敦曾经宣布退休，期间被休斯敦火箭抢去王座。两年后佐敦回归，又一次夺得三连冠，显示其篮球之神不可动摇的地位。

在这期间，我便亲眼看到公牛多次打败拥有联盟第一中锋「大猩猩」伊荣的纽约人。进入二千年新世纪后，姚明加盟休斯敦火箭，我又短暂看了几年NBA。儿子呢？他好像曾捧过迈亚密热火、洛杉矶湖人、奥克拉荷马雷霆等球队，其实我不太认识。

儿子身在纽约，这半年我特别关心当地的天气和新闻。他离开美国前一周，我留意到纽约人再次打进NBA总决赛的消息，心想不是那么巧吧，打趣跟他说：「看完纽约人夺冠才回来吧。」

当时全世界都看淡这支球队，儿子也差不多要回港。他说：「第5场到酒吧看直播，若要打第6、7场，就回来香港看。」结果被我幸运言中：「是你带好运给球队吧！」

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我详述自己和儿子喜爱的篮球队，是因太太不懂篮球，当我俩谈起NBA时，她无从插嘴，让我可以独占和儿子沟通的亲子时间。

我也幸运，儿子赶得及在父亲节之前回来跟我庆祝，除了有芝加哥公牛的吉祥物公仔Benny做礼物，他还亲自下厨展示在留学生涯解锁的其中一项绝活——煎牛扒。

对父母来说，拥有甚么、得到甚么不算幸运，孩子无病无痛无灾无难，才是天赐好运。难得幸运，好好珍惜。

撰文：资深儿童传媒人、《亲子王》前主编 笨泥爸爸 

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笨泥爸爸简介:

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

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