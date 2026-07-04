梁惠君 - 中六毕业生艺术展 「破格」而出 艺展才华｜教评心思

踏入AI（人工智能）世代，只要输入几个关键字，电脑便能在数秒内生成一幅精美的图像。在这样的时代浪潮下，我们不禁要问：年轻一代学习艺术、亲手创作的价值何在？

创意与温度

AI或许能模仿画风，却无法复制人类对世界的真实感知。（示意图）

风采中学一直重视艺术教育，致力培养学生的多元发展，校园内艺术氛围浓厚。除了每年由艺术教育组主办的「艺萃周」外，视觉艺术科每年也为毕业生举办为期一个月的毕业展。本届毕业展以「破格」（Beyond the Frame）为主题，同学们以一幅幅匠心独运的作品，为这个时代的提问给出了最铿锵有力的答案。

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「破格」，意指打破传统框架、发挥创意并追求突破。走进展览厅，我深切感受到这股不甘于平庸的青春能量。本次展出作品的媒材极其多元，从传统的绘画、雕塑、立体作品，到结合现代科技的电脑绘图，甚至是服装设计与漫画，百花齐放。其中，最令我感到惊喜与骄傲的，是看到同学们展现出属于自己的「原创绘本」。一本绘本的诞生，涵盖了从故事构思、分镜设计到绘画排版的完整历程，这不仅展现了同学们成熟的艺术技巧，更证明了他们具备完整述说一个动人故事的卓越能力。

AI或许能模仿画风，却无法复制人类对世界的真实感知。在「破格」展览中，同学们的作品充满了深厚的人文关怀。他们探讨的主题横跨个人成长与友谊、对病患与苦难者的悲悯，乃至于对中国传统文化与古埃及文化的深度探索；更有作品深入探讨「美的定义」与「女性角色」等严肃社会议题。这些作品反映了新世代并非只活在自己的象牙塔中，而是对社会、对世界有着敏锐的观察与深刻的反思。

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展览亦展出了同学们这3年来为校本评核（SBA）所制作的作品集。在讲求「速成」的现代社会，同学们却愿意投入时间，经历从初步构思、无数次草图修改，到最终咬紧牙关完成创作的艰辛过程。这些密密麻麻的创作纪录，见证了他们付出的时间与汗水。这种在挫折中坚持、在挑战中解难的坚韧毅力，正是任何科技都无法替代的宝贵特质。

面对瞬息万变的未来，我们更加需要具备大胆求变、勇于创新、与时俱进精神的年轻人。看着这群毕业生通过艺术装备自己，我深信他们已经准备好打破未来的种种框架，以属于他们的创意与温度，在社会上绽放出独特的光芒。

撰文：风采中学（教育评议会主办）校长、教育评议会副主席 梁惠君

本文原标题为〈「破格」而出，艺展才华——中六毕业生艺术展〉

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