黄忠波 - 当创意遇上AI：如何用科技解决社会问题？︱资优人语

在刚过去的周末，香港资优教育学苑参与了教育界年度盛事「学与教博览2026」。作为教育局展区参展机构之一，学苑以「在人工智能驱动的格局中释放资优潜能」为题，以「人才培育模式」配合「全人发展」理念，与教育界及公众人士分享数字教育与资优教育的经验，以及学苑如何协助学员发挥潜能、迈向专精。

香港资优教育学苑以「游走科技中的关怀和温度」为主题，展示学员们近期的学习成果。

借此机会，学苑亦以「游走科技中的关怀和温度」为主题，展示学员们近期的学习成果。展品包括6个由学员主导的创科项目，内容跨越生物、化学、人工智能、机械工程等范畴，并就环境保育、乐龄科技、AI应用等场景提出了极具人文关怀与创意的方案。

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以项目「从虾壳提炼甲壳素」为例，学员针对全球每年产生4.3亿公吨不可生物降解塑胶的污染情况，提出一个具创意的解决方案。他们利用课堂所学的化学知识，尝试从虾壳中提炼甲壳素，并在去矿物质化、去蛋白质化、去乙醯化的反复测试之中，成功将甲壳素转化为高品质的壳聚糖。在是次博览会中，学员展示了用壳聚糖制作的可生物降解、无毒性塑胶物料的原型样品。

有学员利用在学苑「共融科技——创意人工智能机械臂」课程所学的编码、演算法、机器学习知识，尝试设计可识别及提取物件的智能机械臂。相关课程亦将与长者中心合作，让学员测试机械臂如何协助长者提升生活质素。

其他还包括「长者稳步易」（以感应技术监测长者跌倒情况）及「清瞳使者」（视障人士AI购物助理）等项目，都是学员实践知识与创意、解决社会问题的创新方案。

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总结而言，学苑所展示的学员学习成果，不仅呈现扎实的知识基础，更展现科技融入社会关怀的可能，亦呼应了大会「以人为本，应对未来」的主题，相信能为教育工作者带来不少数字教育的新视点、新角度。

未来，学苑会继续实践宗旨——为本港培育兼具数字素养与人文关怀精神的社会领袖。我们会加强数字教育工作，着重提升学员的数字素养，培育他们具备竞争力之外，亦能有同理心与责任感，成为推动社会进步的关键力量。

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文：香港资优教育学苑署理院长黄忠波

本文标题原为〈从「数字教育」培育以人为本的未来领袖〉。

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