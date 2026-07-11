牛杂不在碗里 为何内地兴起潮语「社交牛杂症」？｜语文探骊

在社交媒体中，「社交牛杂症」成为不少年轻人自我描述的新兴词语，它简称「牛杂症」，指的是人们在「社交牛逼症」与「社交恐惧症」之间反复切换的状态，形象地描绘当下青年时而外向自信、时而焦虑退缩的社交表现。

「牛」字在内地网络有特别意思

AI示意图

从语义和修辞角度看，「牛杂」二字颇具巧思，「牛」在网络语境中常有厉害、出色之意，例如「他真的太牛了」；「杂」则有混合、杂乱之意，如复杂、杂乱无章。因此，「牛杂」在此并非指「牛内脏杂烩」，而是借其「混杂」特点，比喻人在「社牛」与「社恐」之间摇摆的矛盾心理：既渴望表现，又害怕出丑；既想认识朋友，又不愿主动；既想融入群体，又想逃离现场。这种把抽象情绪具象化为日常饮食名称的方式，使词语更接地气，也更带幽默。

延伸阅读：点解日语「职人」一词于香港流行？与「师傅」、「匠人」 语意有咩分别？｜语文探骊

「社交牛杂症」亦反映汉语网络词的构词特色。「社交恐惧症」本是心理学名词，后来「某种状态+症」的格式广泛出现，衍生出「拖延症」、「选择困难症」、「手机依赖症」等说法。这些词语多不是真正的医学诊断，而是借用「症」字，以夸张、比喻或标签化方式描写日常困扰。由于它们贴近生活经验，因此容易在网络中传播。

这个词的流行，也反映年轻人对社交状态的认知转变。过去，「症」字多与疾病或病象有关；但在网络语境中，它逐渐淡化医学色彩，成为共享经验的标签。当人们说自己有「牛杂症」时，并非真的声称患病，而是以幽默、自嘲的方式承认自己的矛盾，这种说法把社交不稳定感正常化，也有助于减轻「不够外向」带来的焦虑。

延伸阅读：中大生探讨校巴致谢现象 几多人落车会讲「唔该司机」？｜语文探骊

为何称「牛杂症」而非「恐杂症」，原因或许在于「牛杂」是现成的词汇，读音自然，也容易让人会心一笑；「恐杂」则较显生硬，语感更偏负面，不符合网络语言轻松、调侃的风格。

总而言之，「社交牛杂症」是当下年轻人描述自身社交状态的生动说法，它在「社牛」与「社恐」之间取得平衡，既呈现语言创意，也反映更包容、幽默的自我认知方式。

文：香港中文大学社会科学院一年级学生詹斯婷

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈「牛杂」不在碗里：谈「社交牛杂症」形成与流行〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<



