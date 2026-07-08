欧本 - GPS导航有何问题？为何中国要自行开发北斗系统？︱书识世界

最近SpaceX股票上市，成为史上最大规模IPO，但以国安为由把中国内地和港澳投资者拒诸门外。航天科技看似是全人类的工程，为何资本会设下「铁幕」？其实，这种剧情自前苏联发射人类史上第一颗人造卫星就已经上演。

为何中国独立发展「天宫」太空站？

《中国北斗》

这又要说到第二宗新闻：港产太空人黎家盈搭乘神舟二十三号飞船升空，进入「天宫」太空站，最近还要安排「天地对话」，本地众多学校非常关注。现在人类有两座太空站，一座是国际太空站，一座是中国的「天宫」。多个国家的太空人，包括俄罗斯，可以到国际太空站工作，为甚么中国要独立发展自己的「天宫」？这背后的历史，更是难以三言两语说清。

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资本、太空人和太空站都可以看见，但还有表面看不见的竞争，譬如卫星导航。我们日常搭乘交通工具常常依赖导航。有的驾驶导航服务，因为AI一路讲个不停，已经细致得有点「烦人」，但也让人惊叹导航技术的惊人力量。现在，全世界有四大导航系统：美国的GPS、欧洲的伽利略、俄罗斯的格洛纳斯，还有就是中国的北斗。

1980年代，美国发展出GPS系统后，中国是可以使用GPS的，而且开发卫星导航系统耗资巨大（还未必成功），以当时中国的国力为甚么要独立开发？有一次，中国专家去美国开会，美国向各国介绍GPS系统，讲明在特殊情况下，为国安考虑会采用3种方式：一、降低对方的导航精度；二、随时变换编码；三、采用区域性管理。所以，GPS很方便，但那是别人的眼睛，若有一天别人不想让你看到，怎么办？

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中国最终决心开发自己的卫星导航系统。从上世纪90年代作出决策开始，30余年时间过去，2000年，北斗一号系统服务中国；2012年，北斗二号服务范围扩展至亚太；至2020年，北斗三号系统最后一颗卫星即第55颗卫星送上太空，范围已经扩展至全球。第一代导航系统，功能有限，但解决了有没有的问题。到了最新一代，我们生活的方方面面都已经感受到它无形的威力。

这种能力不仅是告诉司机前方几十米有红灯或测速装置。当普通网路讯号因为天灾断线时，卫星导航系统是最后的通讯安全门；航运方面，万吨货轮能否顺利渡过大洋；在军事上，一枚飞弹能否击中目标……这个系统是一个国家的实力所在。

最近太空热——对了，还有美伊战争——不禁想起看过的《中国北斗》，在此推荐。

撰文：青年出版人欧本

本文标题原为〈太空热和「北斗系统」〉。

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