基顺学校SEN生学习操控无人机 「雀仔视觉，感觉好正！」｜专访

中华基督教会基顺学校今年与社会企业合作，引入「第一人称视角」（FPV）无人机课程，为该校的SEN学生带来新兴科技的体验，更为他们的未来开启了新可能。

亲手剪片大满足

中五生王贤颖对自己亲手拍摄及利用AI剪接的短片，感到非常开心，并与家人分享成果。她坦言，剪片为她带来最大的满足感，期望日后能拍摄香港不同景点向游客推广。在学习过程中，她对老师灌输的安全意识印象最深，「操作无人机必须安全、认真和谨慎，因为一旦碰撞便会损坏，并会发生意外。」

另一位中五生叶栢滔对操控无人机乐在其中。「感觉好像雀仔一样，拥有雀仔的视觉，而且我很开心能做到指令！」他形容操控无人机「好正」，犹如驾驶飞机般自由自在，飞到很远的地方。即使面对飞行速度难以控制，以及觉得录音属「高级难度」等挑战，但他未有却步，反而希望继续改善。「希望之后可以做无人机送货等相关工作。」

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记者：苏丽珊 摄影：汪旭峰 部分图片：受访者提供

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