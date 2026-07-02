基顺学校FPV无人机课程 助SEN生掌谋生科技 捍卫职场尊严 接轨「低空经济」｜专访

近年，不少学校利用无人机进行STEAM教育，除了主流学校，位于观塘区、提供特殊教育的中华基督教会基顺学校亦积极参与。该校早于2017至18学年已推出无人机课程，今年更与社会企业合作，引入「第一人称视角」（FPV）无人机，让学生学习操控、拍摄及侦测冷气机滴水等实用技能，为日后生涯规划作好准备。该校的副校长莫家伟强调，「对SEN（特殊教育需要）学生而言，有一份工作就是他们的尊严。」

与社企合作 学「揸机」剪片

在教育局「同一课程架构」原则下，莫家伟指，「一般学校学习甚么，我们的学生都会学习类近的内容，只是老师会作校本调适。」因此，他认为近年各校推动的「无人机教育」，该校学生亦有权利学习，惟课程需要适时调整。今次的FPV无人机课程与社会企业「汇朗服务」合作，由具备专业技术与学能的导师亲身向学生示范及讲解，更具说服力。「我们的学生多为轻度智障或自闭症患者，其学习模式是『眼见为实』。透过导师的亲身示范及说明，同学学习时会更投入。」

该FPV无人机课程结合了资讯及通讯科技科（ICT）及公民与社会发展科的内容，为中四至中六共40名学生（分3组），提供每组共10节课堂。学生可从中学习操控无人机、侦测冷气机滴水、运用AI剪接短片，以及为影片录制旁白等知识。然而，对SEN学生而言，学习新科技是一大挑战。该校资讯及通讯科技主任（项目统筹）李健源分享，部分学生面对转变时容易紧张，「试过有同学最初排斥外来导师，躲在老师身后甚至找借口想离开。但在我们从旁协助下，他竟超乎预期主动举手要求操控无人机，表现令人喜出望外。」

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除了操控技巧，部分学生亦须克服读写障碍进行录音。例如有阅读能力较弱、但具听觉型特性的同学，导师会先朗读内容让他们模仿。莫家伟忆述一个深刻例子，「最初大家以为一位同学说话不太清晰，但当他完成南丫岛风车的导赏旁白后，大家都无法相信那是他的声音！他的语气、语速及整个表达方式都很流畅，表现极佳。」李健源补充，期望未来将学生作品上载至社交平台，不仅让家长和公众见证学生的潜能，更能提升他们的荣誉感与自信心。「我们最希望他们的能力被雇主及家长看见。」

这课程不仅培养学生对操控无人机的兴趣，更与近年新兴的「低空经济」紧密扣连。汇朗服务项目经理郑福发表示，课程采取游戏式学习，当学生掌握无人机基本的起降和穿越圈架技巧后，便会进入职场培训阶段。「例如学习控制无人机以Z字形飞行，寻找漏水位置或水渠堵塞点。以往这些工程需要搭棚，现在可藉无人机侦测，这正是配合低空经济的新兴行业。」

拟引进阶机 拓创科视野

「对SEN学生而言，有一份工作就是他们的尊严。」莫家伟重申。因此，该校一直非常重视高中学生的生涯规划。他指，传统上，SEN学生毕业后的职业导向多为餐饮、房务等服务性行业，甚少涉猎科技范畴。他坦言，若不给予学生尝试新科技的机会，便无法发掘他们的能力底线。「现时社会对无人机速递、外送及工程助理等职位有需求，我们有责任为学生装备好相关技能。若待市场出现需求时才去训练，未免太迟。」

莫家伟总结道，期望这些新兴科技课程有助学生毕业后在职场「无缝接轨」。课程完结后，学校计划举办家长讲座及学生成果展览，加深家长对低空经济等行业的认识，从而鼓励并支持子女勇敢尝试新工种。郑福发亦透露，计划于下学年进一步引入360无人机及热感无人机等进阶设备，持续扩阔SEN学生的创科视野与职涯出路。

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记者：苏丽珊 摄影：汪旭峰 部分图片：受访者提供

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