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刘筱玲 - 学期终了 校长勉励：忘记背后，努力面前丨快乐家庭

知识转移
更新时间：06:00 2026-07-07 HKT
发布时间：06:00 2026-07-07 HKT

校门旁的两棵凤凰木，树顶的红花开放了吗？是学期终了的时候了，是毕业的时候了！

毕业树

那是学校最繁忙的季节，忙着计分、派成绩表、颁奖、散学礼、结业礼、毕业礼！一个学年又要结束了，会检讨一下吗？（示意图）
那是学校最繁忙的季节，忙着计分、派成绩表、颁奖、散学礼、结业礼、毕业礼！一个学年又要结束了，会检讨一下吗？（示意图）

树已种下好些年了，当老树真的老了，树根被虫蛀了，是该砍下的时候了，我说种凤凰木吧！于是一株又一株的种了两株！

那是我童年的回忆，当年的九龙城、九龙塘，是我成长的地方！

延伸阅读：刘筱玲 - 我想和亲爱的老师们说丨快乐家庭

还记得道旁满树火红的花，若凤凰的冠，也叫金凤花，又叫火凤凰！每年5月到7月，红花盛放！正值毕业的时候，于是凤凰木又名毕业树！

那是学校最繁忙的季节，忙着计分、派成绩表、颁奖、散学礼、结业礼、毕业礼！一个学年又要结束了，会检讨一下吗？会计划一下吗？还是终于放下了重担，放暑假去了！

学校是暂时的，教育是永远的，生活就是教育，家庭是最好的学校，父母是最好的老师！

在这智能的年代，知识学问唾手可得，没有经过实践和运用，是真的能成为智慧了吗？

今天到底甚么知识才值得学习？甚么才是面向未来的能力？教学需要转化以配合时代的骤变吗？

延伸阅读：刘筱玲 - 我想和亲爱的同学们说丨快乐家庭

永远不要害怕失败，学校应该是接受挫败的地方，跌倒了，站起来会更有力，因为没有经过失败，永远不会成功！

学习的每一个阶段，都是一个新的开始、新的体会，有听过「忘记背后，努力面前」吗？只要找到你的兴趣，重拾你的信心，定能乐在学习中，找到方向也确定目标！

原来人与人之间的沟通、尊重和友爱、互动和合作，比一切都更重要，品格造就卓越，不管任何时代，不管如何改变，学会学习，更要学会做人！

电邮：[email protected]

撰文：保良局蔡继有学校创校总校长 刘筱玲 

本文原标题为〈学期终了〉

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