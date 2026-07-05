陈卓禧 - 爱尔兰必游Cliffs of Moher 为何游客从10万升到150万？｜卓言絮语

早阵子去了欧游放空，与读者暂别数周，中间到爱尔兰走了一趟，先飞到都栢林落脚，再参加当地旅行团游览。

大自然的礼物

Cliffs of Moher是爱尔兰必游景点，从都栢林出发，要由东到西横越整个爱尔兰岛，车程3小时。（网上图片）

Cliffs of Moher是爱尔兰必游景点，从都栢林出发，要由东到西横越整个爱尔兰岛，车程3小时。笔者大清早不到6点半到了集合地点，怎料已差不多坐满了两台旅游巴士，加上第3台，此处已有上百名来自世界各地的游客。我旁边坐着来自内地的小伙子，一个人带着大疆的运动相机上路，全程基本没说话，还睡了一大段路。另外一侧是一对从美国来的母女，反应活跃，不时跟导游开玩笑。

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Cliffs of Moher景色十分壮观，悬崖总长14公里，最高点距海面214公尺，崖壁几乎垂直直冲大西洋。那天温度不到摄氏10度，大西洋的海风吹得人也站不稳，在崖顶的感觉是震撼和惊险，要不是沿途有石块砌的护栏，那肯定很危险。

这里是大自然的礼物，数千万年地壳板块运动把沉积地层变成陡峭岩壁，再经海浪侵蚀和风化，形成海蚀洞、海蚀柱和悬空岩架等壮丽景色。1978年，区域旅游局搭建简易石造礼品店、茶屋等设施，全年游客约10万人，1992年，郡议会再建设游客中心，上世纪90年代游客量突破25万，但规划不足、设施不堪负荷造成垃圾和污水污染、游客随意靠近崖边破坏生态和危险等乱象。

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进入本世纪，爱尔兰国家旅游局和郡议会出资和贷款，投资3200万欧罗建成「大西洋边缘」游客体验中心，获多项国际建筑大奖的覆土式绿建筑主馆隐藏于山坡中，内设地质生态、观鸟、化石等展示区，以及全景咖啡厅、地质文创和纪念品商店等，景区还配套污水处理厂、大型停车场、接驳车系统、无障碍通道，以及崖边步道系统，划定安全观景区，2011年获列入UNESCO世界地质公园，现时年游客量约150万。

香港也有UNESCO地质公园，而且还有很丰富的其他独特自然景观，但近年随着游客增多而陆续出现乱象。他山之石，或许可以攻错。

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撰文：港专学院及香港专业进修学校校长 陈卓禧

本文原标题为〈从10万到150万〉

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