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王炜东 - 同等对待不等于公平！教师应如何照顾学生的真正需要？｜学友智库

知识转移
更新时间：07:00 2026-07-05 HKT
发布时间：07:00 2026-07-05 HKT

笔者课室内贴着一张海报：森林里，考官坐在桌前，对着一群动物说：「为公平起见，大家都要参加同一场考试——爬树。」猴子理所当然地神采飞扬，鸟儿也自信满满，但金鱼和大象却神情茫然。这张图虽然幽默，却深刻指出一个教育现场的困境——一刀切的公平，未必是真正的公平。

「人人一样」或忽略学生真正需要

教师应如何协助同学获得教育上的公平？示意图
教师应如何协助同学获得教育上的公平？示意图

在现今推行融合教育的校园中，我们常见各种「合理调适」：听障学生坐近老师；视障学生获发放加大字体的教材；读写障碍学生可于测考中延长作答时间。这些安排表面上看似「优待」，但其实正是为了让每位学生都能在起跑线上获得应有的支援。若坚持人人一样才是「公平」，反而会忽略不同学生的真正需要，导致更深层的不公。

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家庭教育亦然。我们有时会不自觉地将心力倾斜于较顽皮或需要较多协助的孩子身上，却忽略了「最乖」、「最易教」的那位。这些中间位置的孩子，因为不属两极，反而常常被视为「不需担心的那一个」。但他们同样有情绪、需要关注，也渴望被父母看见。真正的公平，不是平均分配时间和资源，而是根据每位孩子的个别需要，给予适切的支持和陪伴。

教育前线常出现类似情况：成绩优异的学生与表现较弱的学生最容易引起师长关心，而那些中游、性格内敛、不求表现的孩子，反而成为「最放心」的一群。没有问题，不等于没有需要。他们或许不会主动求助，但内心同样渴望被肯定和鼓励。当我们忙于解决「问题」学生，也别忘记给予这些「安静的孩子」一个目光和一声鼓励。

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真正的公平，不是形式上的一致，而是让每个孩子都能在自己的节奏中获得理解。我们或者不会要求戴眼镜的同学，先摘下眼镜才走进试场。教育的任务，不是训练每个人都能「爬树」，而是帮助每名孩子找到适合自己的路——有的善于飞翔，有的适合潜水，也有的将走出一条与别不同的路。电邮：[email protected]

撰文：小学价值观教育主任王炜东

本文标题原为〈同等对待不等于公平：让每位孩子都发光〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

王炜东简介:

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为小学价值观教育主任。

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