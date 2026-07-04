傅海宜 - 暑假来了！ 社工教路：家长需控制「焦虑警报器」︱家长教室

学期结束，各位家长终于可以暂别应付子女学业的作战日子。但于暑假看见子女睡至日上三竿或整天捧着手机，你的「焦虑警报器」是否又作响？我们常以为是子女懒散惹人发火，但从「家庭系统理论」来看，家庭是互相牵动的情绪生态圈。与其急着管教，不如趁假期先让自己喘口气，检视内心的焦虑指数。

捕捉情绪源头

下次准备破口大骂前，请先深呼吸，给自己3秒缓冲。（示意图）

香港社会竞争激烈，家长习惯高度戒备。哪怕放长假，时刻想为子女装备的压力依然如影随形。家庭系统理论指出，压力过高时，焦虑的大人往往在无意识中，让这份情绪外溢至身边的子女。

下次准备破口大骂前，请先深呼吸，给自己3秒缓冲。观察焦虑何来：是子女真犯大错，还是你在家长群组看见别人报满暑期班，自家子女却在家闲着，产生心慌与比较？当下的怒火是纯粹关心子女作息，还是有一部分来自恐惧他开学后会落后？很多时候，所谓「子女有问题」，或许只是大人失去安全感时发出的警报。

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捕捉到情绪源头后，要学会刹车，拒绝将焦虑投射给子女。「投射」是易伤人的防卫机制，当无法消化对未来的恐惧时，大脑会将其包装成「为你好」硬塞给下一代。我们不知不觉把对竞争的无力感，外判给只想在假期喘气的小孩。要改变这种惯性的互动模式，家长需练习「自我分化」，把「我的焦虑」与「子女的行为」分开。家长绝对有权为孩子的将来操心，但这是大人的情绪功课，子女没有义务承担。

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若把家庭比喻为一艘船，父母就是发动机，一旦引擎过热，整艘船便会失去平衡。这个暑假，爸妈不妨学会对自己宽容一点。我们不需要密密麻麻的时间表与全天候监控，允许子女有合理放空、发呆的空间，才是让家庭保持弹性的润滑剂。学会安顿内心，不再把无谓的焦虑投射出去，亲子间的互动自然会回复从容自在。

情绪稳定、懂得觉察的父母，本身就是给子女最棒的暑假礼物。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

撰文：傅海宜姑娘

本文原标题为〈暑假来了！你的「焦虑警报」响了吗？〉

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