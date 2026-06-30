何汉权 - 文明演进核心力量是甚么？G7如何影响世界？｜教育现场

世界文明的演进，推动的核心力量，是平等与尊重，双赢乃至多赢。千山万水，阴晴圆缺，人类由此经历种种磨练，衍生积存的善良价值，使得文明进入一个又一个新的高度，人类的生活不断呈现新的希望，可以说，这些人类独有的善良价值，就是世界文明最大的向心力。

世界文明向心力

事实上，因着美国的霸道横行扰乱全球经济，峰会敢提出讨论吗？美国包庇穷凶极恶的以色列，七国会谴责吗？（法新社图片）

21世纪已跨越四分一，今天，这股向心力源流流踪何处寻？曾几何时，世界的欧美化，欧美化的世界，代表着世界文明的最先进，特别是曾处身英殖150多年的香港，早已国际化成东西文化荟萃的城市，但平情论，政治与经济双管引力下，多年来，港人大多唯欧美是尚，以欧美价值为价值。

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但历史追寻，近世以来，欧美列强带给世界的文明，是不断向前？抑或拉腿往后？两次世界大战，是谁在发动？印度东西两分，一是印度，一是巴基斯坦；朝鲜、韩国本是同根生，至今仍是两边两国，谁之过？非洲大陆50多个国家，至今都是贫穷落后为多，翻查地图，欧洲列强南下就是非洲。另外，最贴身的寻问句就是，咱们的中国，至今仍未能够完全统一，谁在兴风作浪？

每年定期召开的七国集团（美国、德国、法国、英国、意大利、日本、加拿大，即G7）峰会，落幕不久。据闻除要合力面对当前经济难题外，亦要处理襄助乌克兰对付俄国，以及停止以色列继续对黎巴嫩用兵，当然要助美国与伊朗谈判取得最大的成果。但看七国首脑人齐心不齐的开会景况，特朗普最迟入会场，却蓦地一句「我是老板」，已经说明峰会既是失败开始，再看德国总理送球衣予坐着的特朗普，并站立其旁边，拍了一张随从式的照片，见微知著，峰会是失败告终的了。事实上，因着美国的霸道横行扰乱全球经济，峰会敢提出讨论吗？美国包庇穷凶极恶的以色列，七国会谴责吗？而G7群中的日本，明目张胆打造新型军国主义，修改和平宪法，十分危险，峰会是视而不见，一句反对的声音都没有。

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七国集团峰会的七国者，除加拿大外，英、法、德、意、日，侵略及殖民他国事，是劣迹斑斑，而用各种手法，包括以战争手段干预别国领土、内政，乃至击杀他国领袖，第二次世界大战以后，案例公诸于世的，当以美国为最多。

明年G7又会伪善地召开会议的了，没有期望也就没有任何失望。

撰文：国史教育中心（香港）校长 何汉权

本文原标题为〈七国集团的伪善〉

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