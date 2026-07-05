欧阳修主张「文以明道」 推动古文运动 积极提携「唐宋八大家」｜星岛教室

「人生自是有情痴，此恨不关风与月。」欧阳修写下这句词时，或许也在自述——对文学有情，对历史有痴，对国事有恨，对后辈有恩。他的一生，正是这句话的真实写照。

以荻画地：沙地出才子

欧阳修画像

欧阳修，字永叔，吉州庐陵（今江西吉安）人，生于宋真宗景德四年（1007年），北宋著名的文学家和史学家。欧阳修4岁丧父，家境清贫。欧阳修的母亲郑氏虽是寡妇，却极有见识，她不愿儿子因家贫而失学，无钱买纸笔，便以芦苇秆在沙地上教欧阳修写字读书。正是这片沙地，为欧阳修打下了扎实的学问根基。

三起三落：宦海之直臣

明．仇英《醉翁亭》

聪慧的欧阳修年仅24岁便高中进士，步入仕途。他为人刚正，敢于直言，这份品格让他赢得了声望，也让他付出了代价。

景祐三年（1036年），范仲淹因为批评宰相吕夷简专权而被贬，欧阳修挺身而出替范仲淹辩护。结果，欧阳修被指为「朋党」，被贬为夷陵县令。这是第一次贬谪。

庆历三年（1043年），范仲淹推行新政，欧阳修积极响应。然而在宋代新旧党争之下，新政触犯太多人利益，不到两年便告失败。欧阳修遭政敌告发，再次被贬至滁州。期间，他宽简治政，与民休息，写下了〈醉翁亭记〉的千古名句：「醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。」这是第二次贬谪。

最后一次挫折，是在晚年。王安石推行新法，欧阳修对「青苗法」等措施有所保留，认为执行过急，易生弊端。虽然他与王安石私交尚可，仍不免因政见分歧而渐被疏远。最终以太子少师致仕，退居颍州。

延伸阅读：航天科技｜告别即弃火箭！超强火箭重用技术大解密 未来有望「平价」上太空？｜星岛教室

知人之明：为文坛立传

《新唐书》宋刻本

欧阳修初任西京时留守推官，在洛阳结交梅尧臣、尹洙等人，开始倡导古文，反对当时浮华雕琢的文风。他主张「文以明道」，认为文章应言之有物、平易畅达，与唐代韩愈的古文运动一脉相承。其〈醉翁亭记〉、〈秋声赋〉脍炙人口，流传千古；词作婉约深情，〈蝶恋花〉中「庭院深深深几许」一句，连李清照都推崇备至。

在史学上，他独立修撰《新五代史》，又与宋祁合修《新唐书》，两者皆被列入正史，奠定了他史学大家的地位。他还著《集古录》，开创金石学先河。

然而，欧阳修最令人敬佩的，不仅是其个人才华，更是他提携后进的无私胸怀。嘉祐二年（1057年），他主持礼部贡举，力排当时流行的险怪文风，录取了一批言之有物的考生。在这一批考生中，有苏轼、苏辙、曾巩，日后都成为「唐宋八大家」的人物，还有后来成为大哲学家的程颢、张载等杰出人才。

熙宁五年（1072年），欧阳修病逝于颍州，享年66岁，谥号「文忠」。

欧阳修晚年自号「六一居士」，藏书一万卷、金石一千卷、琴一张、棋一局、酒一壶、自己一老翁。他终于把一生积累的名利、恩怨、成败，都浓缩成这「六个一」。读懂这六个一，也就读懂了欧阳修这一个永远保持真性情、永远愿意提携后人、永远在挫折中寻找自由的灵魂。

延伸阅读：中史｜为何湖南盛产茶叶？「万里茶道」推动古代国际贸易｜星岛教室

冷知识 BOX：出人头地

嘉祐二年（1057年），在由欧阳修主持的礼部贡举中，欧阳修看到一篇惊艳的文章，怀疑是其门生曾巩所作。为了避嫌，于是安排在第二名。拆封后才发现作者是苏轼，随后在写给好友文学家梅尧臣的信中说：「读轼书，不觉汗出，快哉快哉！老夫当避路，放他出一头地也。」这便是「出人头地」一词的由来。后来苏轼在欧阳修的提携下，果真出人头地。

历史充电站：「庆历新政」失败

北宋仁宗时期的「庆历新政」，是一场由范仲淹、富弼、韩琦等人推动的政治改革，旨在解决北宋建国以来日趋严重的「积贫积弱」问题。然而，改革过于激进，范仲淹提出的《答手诏条陈十事》中，前几条就直指官僚制度的核心弊端，触犯官僚既得利益者；因此保守派便藉「朋党」之由诬陷范仲淹为首的改革派，尽管欧阳修试图为「君子之党」正名，却使仁宗开始怀疑范仲淹等人意图架空王权。最后新政仅维持了短短一年左右便以失败告终。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长或历史学者撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：国史教育中心（香港）青年委员赵梓铭

本文标题原为〈醉翁之意不在酒：欧阳修〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

航天科技｜告别即弃火箭！超强火箭重用技术大解密 未来有望「平价」上太空？｜星岛教室