小学观星活动 让学生见证天文奇观 加强学习兴趣｜教学有心人

筲箕湾官立小学重视通过观星活动与航天教育，加强学生的学习兴趣。校长王伟杰与课程主任陈茗茵，分享学校连续两年在东区文化广场举办的观星活动。去年适逢「七星连珠」，今年则遇上超级月亮与土星环垂直的15年一遇奇景。活动内容丰富，包括天文望远镜观测、立体星象馆、互动摊位游戏及手作工作坊，例如制作北斗七星灯，吸引约50名学生及区内幼稚园生参与。通过专业人士讲解，以及与中学合作设计的体验活动，学生不仅有机会亲眼见证天文奇观，更能在游戏中学习太空知识，感受星空的奥秘。

不少学生都对观星充满兴趣。示意图

学校亦推行「太空科学学习计划」，配合小学科学课程，在各年级融入航天知识。除了举办观星活动，学校亦曾带领学生前往海南文昌观看火箭发射，亲身感受国家航天发展的成就。课程同时设有资优培训，分为天文与航天两条学习路径，以照顾学生不同的兴趣。学校亦引入VR软件，模拟太空舱实验，让学生体验失重环境下的科学现象，提升学习趣味。

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在人工智能（AI）应用于教与学方面，学校善用AI平台推动写作教学。学生完成手写文章后，可扫描上载至平台，AI会提供回馈并生成插图，协助学生制作属于自己的故事书，包括电子版或实体绘本。此举大幅提升学生的写作动机，部分教师更会主动运用AI创作数学绘本，配合校本绘本教学，将AI应用延伸至不同学科。

此外，学校亦积极推动「动感校园」，通过AI Fitness平台量化学生体适能数据，并鼓励学生自行编写体感游戏程式，将运动与编程游戏结合。校内设有篮球机等设施，让学生在游戏中锻炼体魄。

学校亦设立「生命护照」，记录学生参与各类活动的进程，而最大的奖励便是与校长共进午餐，借此营造轻松愉快的校园氛围，促进学生精神健康。

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王校长强调，学生喜爱上学，是学习的基础。学校通过多元活动、创新科技与关爱文化，让学生在愉快的环境中探索知识，培养对天文、航天及科学的热情，为未来学习铺路。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈观星活动〉。

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