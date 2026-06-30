陈伟邦 - 近期新片《给阿嬷的情书》、《父母姊弟》 如何演绎伦理故事？｜艺文荟

今期几部好的电影都是旧派伦理故事。《给阿嬷的情书》作为一部全剧采用潮汕话的电影，通过地道的方言，将「家己人」的情感浓度推向极致。两位主力演员更加用素人演出。潮汕阿嬷叶淑柔一直守着平淡的日子，安享晚年。

电影中的家庭伦理

《给阿嬷的情书》剧照

孙子晓伟因债务缠身，瞒着家人远赴泰国，寻找传闻中的亿万富豪阿公郑木生。然而，晓伟最后却带回一个震惊整个家族的消息：阿公早已不在人世，那个与阿嬷一直在书信中谈情说爱的，竟是一个陌生人第三者。随着调查，一段隐藏了半世纪的感情赫然袭来，才真相大白击中了阿嬷的心。

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另一部影片《父母姊弟》内容只是一年一度的家庭普通聚会，但子女见返自己的父母是否例行公事？当我们长大成人，各自拥有生活与忙碌，是否还能真正理解彼此？影片以含蓄笔触回应这些问题，通过3个不同的故事，呈现成年子女与父母之间既疏离又牵挂的复杂情感。导演说：「这是一种非常极简东西——只是亲密、安静的互动。影片其实没有戏剧冲突、没有动作、没有暴力、没有性，它（电影）甚么都没有。」

一路看那些明明关系上血浓于水，但在沟通上又十分尴尬紧张，秒秒冷场死寂，讲又不想讲，每次都会点到即止，问一句：「大家近来好吗？」竟然答得牵强。在餐桌上、小厅上及送别门口间，大家都答「好」，但是否真的「好」？几多是欺骗？又有几多痛苦思念、恩怨情仇，大家都要抑压住，既然大家不能接受大家的生活价值观，但又要礼礼貌貌吃完一餐饭，那是多无奈痛苦？

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朱自清的《背影》。

反而，剧中经常看到大家都戴着仿制的「劳力士」手表，表扬大家伪高级不错的物质生活，就赶接着说：「时间真的差不多，真的要走了！抱歉晚饭不吃了！」这又是甚么的父母子女情？比起朱自清写的《背影》浓情直接，又是天南地北的两个世界！

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撰文：本地著名艺术教育家/画家 陈伟邦

本文标题原为〈尴尬的背影〉。

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