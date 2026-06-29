梁超然 - 学校人事变动是好是坏？校长：最重要是坚守「以天下为己任」信念｜雪中送炭

两个宝贝安涤渐渐长大，开始对学校老师的履行与人事变迁有所感觉。她们会问我，作为家教会副主席而正职是校长，是否真的了解背后的故事。孩子的提问，让我回望超过四分一世纪的教育生涯，高低起落，喜忧交织，曾想做到无愧，却也难免留有遗憾。

改革者必然面对艰难

学生关心校长或教师的人事变动。示意图

最近在宁波市的姊妹学校树立了王安石铜像。这位千年前在宁波做官的改革者，播下仲夏的种子，留下历史的果实。他不畏困难，在众多离合之中仍能坚守「士大夫以天下为己任」之道。王安石曾言：「不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层」，这是他改革的宏愿，为的是百姓的福祉，而非个人荣辱。他又在〈游褒禅山记〉所言：「世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远，非有志者不能至也」，提醒我们改革必然艰难，惟有志者方能达成。

明代张居正推行一条鞭法，强调「不革新，则天下事不可为」，并且指出「治世之要，在于用人；用人之要，在于责成」。他深知改革必须触及利益根源，敢于承担压力，方能使国家财政与政治焕然一新。

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至于现代，SpaceX创办人马斯克对改革亦有独到见解。他强调「以首要原则思维解构问题」，不循旧路，而是回到最基本的元素重新设计，才能突破困境。他亦指「快速迭代与容忍失败是创新的关键」，改革必须敢于挑战既有制度，才能推动人类迈向多行星文明。与王安石「虽千万人，吾往矣」的胸襟，有异曲同工之妙。

很多人以为「离开」需要最大勇气，其实「留下」同样是一种姿态。小女儿的学校即将迎来新校长，她问我：「他真的是好人吗？他能比以前做得更好吗？」这些问题没有标准答案。师生与家长的角度不同，演绎与评论自然各异。但我常想起王安石在变法期间所遭遇的摧毁与打击，甚至千年后仍受抨击。世事岂能尽如人意？除了无愧于心，更重要的是在夜阑人静时，能敞开胸怀，面向古来圣言豪杰。

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教育是一场长途跋涉。老师的来去，校长的更替，都是历程的一部分。对我而言，最重要的是能在每一次离合之间，仍然坚守「以天下为己任」的信念。这样，无论是我，还是安涤，都能在人生的道路上，学会何谓勇气、何谓责任。

撰文：宁波第二中学校长 梁超然

本文标题原为〈在离合之间，守住教育的初心〉。

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