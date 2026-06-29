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黄丽珊 - 如何点燃学习满足感？不如听中学校长教路 让学生变得更主动！｜津中乐道

知识转移
更新时间：13:30 2026-06-29 HKT
发布时间：13:30 2026-06-29 HKT

在学校生活中，满足感是一个重要的课题。它不止源自学业上的成就，更来自学生对学习过程的投入和对未来的期待。记得有一位同学在中一迎新活动完结那天，分享那几天的感受，原来学校最吸引他的地方是STEM LAB；最深刻的印象是「会走动的机械车」。

新生投入STEM活动 获得满足感

如何提升同学的学习动力？示意图
如何提升同学的学习动力？示意图

后来，这位同学在中二加入STEM校队，每次经过STEM LAB，我都见他全神贯注，埋头苦干改良他的机械车，甚至不察觉到我站在他背后。知识带来的满足感，能成为学习的动力，学生不是被动等待答案，而是因为看见成果的可能，愿意投入时间、承受挫折，继续尝试。

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许多人会问21世纪的教育究竟要培育甚么人才？我个人认为培育孩子主动学习，把所学知识运用于实践中，寻找答案、解决问题，并在学习过程中建立自信。最近，本校生物科同学联同5间中学组成中国香港联合校队，前往巴黎参加国际遗传工程机器设计竞赛，不仅赢得金奖，更成功跻身全球中学组前5名。

在分享会上，几位同学说着获奖感受，自信笑容背后是多次的试验与修正；更是一种努力被看见后的满足感，也是对自己能力的肯定。尽管有声音认为香港的创科教育属起步阶段，但我相信学习是一段无限的旅程，只要我们给予学生尝试的机会，我们才会看见他们的潜能，原来可以走得更远。

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学习的路从不平坦。学校应该是一个容许学生犯错，也容许他们失误的地方，因为在失误之后，学生会学会反思、会更懂得调整方向。每一次失误都蕴含学习的价值，而学习上的满足感，往往能改变孩子对自我追求的方式。当学生真正感受这份「魔力」，他们便会永远记得那段旅程。

学习既是对知识的探求，也是对自我的提升。在这段旅程中，学生探索的不止是成绩单上的分数，更是人生的意义与方向。作为教育工作者，我们要创造一个能让学生自由探索、勇于尝试的环境。在这个环境中，当学习的满足感被点燃，孩子的创造力与潜能就不再是想像，而是一步一步照亮他们通往未来的路。

撰文：圣公会圣三一堂中学校长 黄丽珊

本文标题原为〈点燃学习满足感 激发创造力与潜能〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
 

黄丽珊简介:

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为圣公会圣三一堂中学校长。

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