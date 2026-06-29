家校携手共育未来人才 — 价值观教育年度颁奖典礼2025/26圆满举行

教育局早前举行「价值观教育年度颁奖典礼2025/26」，以「同心筑梦——总结成果・共建未来」为主题，与得奖学校、教师、家长及同学一同回顾学界过去一年推动价值观教育的工作成果，共享喜悦。

试行工作圆满完成 《价值观教育课程架构》开启立德树人新篇章

今年四月，教育局公布由课程发展议会价值观教育常务委员会编订的《价值观教育课程架构》（2026），标志着历时约五年的试行工作圆满完成。《课程架构》汇聚前线实践经验，为学校提供更清晰、具体及可操作的指引，协助学校更有系统地把价值观教育融入课程规划、校园文化、学生成长支援及家校合作，为让学生提供连贯而丰富的价值观学习经历。

杰出教学奖 以有机结合把价值观融入学习

典礼同时颁发「价值观教育杰出教学奖」，嘉许学校及教师以「有机结合、自然连系」的方式，把价值观教育融入不同学习领域，并采用多元创新的教学策略，引导学生在真实情境中思考、抉择与承担。透过课堂内外的学习活动，促进学生在校园生活、同侪相处、服务学习及社区探索等情境中逐步建立正确价值观。

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多元学生比赛 学生以行践诺

本学年「我的行动承诺」及可持续发展教育系列设有涵盖幼稚园、小学及中学不同学段的比赛，包括幼稚园「太阳仔历险记——亲子故事创作及演绎比赛」、中学「City Vlog区区游『诺』团——社区游览影片制作比赛」和「低碳『煮』意——环保食谱设计及烹饪短片比赛」，以及小学「『诺』在此中寻——校本价值观教育摊位游戏设计比赛」和「自然万物共生之美明信片设计比赛」。各项得奖作品展现学生的创意与投入；其中摊位游戏设计更把主题「感恩珍惜・积极乐观」转化为可参与、互动式的学习活动，让正确价值观在校园「可见、可感、可行」。

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家校社同心筑梦 共建价值观教育共同体

在智能时代，学生更需要具备慎思明辨、诚信守法、尊重他人及勇于承担等素养，才能在「能做」与「应否做」之间作出合情、合理、合法及合乎道德的判断，并以负责任的态度善用科技。价值观教育须贯穿课堂与校园生活，并延伸至家庭日常；除学校课程与校园文化建构外，家庭的言传身教同样关键。教育局期望在《价值观教育课程架构》（2026）的引领下，学校、家庭与社区继续同心前行，持续深化价值观教育，培育德才兼备，兼具家国情怀与国际视野的社会栋梁。

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