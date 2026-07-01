中港、大马华语作家分享创作心得 文学风格有何不同？︱开卷乐

香港浸会大学连续6年举办「华语作家创作坊」，今年邀请马来西亚作家牛油小生（本名陈宇昕）、上海作家周嘉宁，以及香港作家邹芷茵驻校，通过公开讲座及写作班，交流华语文学的创作心得。

驻校作家与师生交流

香港浸会大学连续6年举办「华语作家创作坊」。资料图片

邹芷茵是本年度的香港驻校作家，身兼香港恒生大学中文系助理教授的她坦言，这次两校合作与共享教学理念的经验弥足珍贵。她认为最大的收获，是认识到更多热爱创作的莘莘学子，甚至是已踏入社会的毕业生和在职教师。

3位作家擅长的文体和题材都不一样——邹芷茵专攻饮食文化、擅于书写散文；周嘉宁及牛油小生则有较丰富的小说书写经验。

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任职记者的牛油小生，留意到大众不止关注文科世界的创作，从而思考文科向外拓展的可能性。热爱亲近自然的他，选择以自然科学拓阔文学世界。他以「自然书写，非虚构与虚构的实践」为题主讲写作班，希望启发大众通过五官连结大自然，避免因人工智能蓬勃发展而令感官麻木。

另外两个写作班由周嘉宁主讲，分别是「社交媒体背景下的人物对话如何在文学中存活」和「如何在虚构世界中建构外部环境，练习小说的空间意识」。平时不爱用流行语的她，正准备书写关于追星文化的故事。面对饭圈文化中夹杂的潮语，她带着「流行用语应怎样存在于文学中」的疑问与学生讨论，从中获得新启发。

作家的身处地和原生地，与其作品风格、创作兴趣有着莫大的关系。牛油小生提到，港台两地的严肃文学，以及粤语书写对马来西亚影响尤深。马华创作圈因写作氛围自由且充满活力，私人机构积极举办文学奖，惟生态书写仍相对冷门，促使他希望通过自身力量令生态书写获得更多注意。

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谈及内地的文学风气，周嘉宁观察到女性书写在近年备受关注，「九五后」新生代作家尤其活跃。她分享参与马来西亚作家林雪虹讲述母女情感的新作《林门郑氏》分享会时，引起大批年轻女孩共鸣，这种蓬勃的女性写作现象，正激励她继续创作。

香港电台文教组节目《开卷乐》逢周六晚上8时30分至9时，港台第二台播出。

本文标题原为〈从交流中发掘文学的无限可能〉。

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