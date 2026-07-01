张玮宗 - 香港考古发现！以南丫岛牙璋为例 让文物成为教材｜青史劄记

在中国历史的教与学方面，笔者过往也分享了不少浅见，例如强调学习历史可以走出课室，在课室以外的空间学习历史。不过，课室内的学与教还是有不少发挥空间，让学生和老师有更多互相交流、教学相长的机会。

香港曾出土不少文物

文物成为教材。资料图片

经过考古学家多年来的努力，不少考古成果陆续浮现，让学界对于古人的生活和世界观有更多的认识。各种陶器、玉器、金属制品，揭示了古人生活的不同面向。

在教学层面，文物本身亦可以作为教学材料的一部分，让学生更具体地认识古代历史发展。笔者将以南丫岛出土牙璋为例，与读者们分享一些个人浅见。

得益于不少考古前辈的努力，香港亦有不少文物出土，让学生有更多从文物学习历史的机会。1990年，南丫岛大湾出土了属于国宝级文物的牙璋，推断大约为3000多年前的物品。牙璋是中国古代的礼器，主要用作祭祀、宫廷礼仪等功能，在典籍中素有记载。

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在学与教的层面，老师可以引导学生思考牙璋相关的历史概念，并作一些自学的简单练习。牙璋和中国先民生活、宫廷礼仪、祭祀文化都有关系。老师可以将学生分成小组，学生可学习善用网上和纸本资料，就特定历史概念（例如宫廷礼仪文化）搜集资料，然后在课堂上分享初步成果。在讨论过程中，老师可以引导学生如何合理使用史料，分辨网上资料的可信性等基本史学技能。

在这基础之上，老师也可安排一些探究式的教学活动，加深学生对先民历史和文化的认识。相信学生也不难发现，南丫岛大湾牙璋出土的时候，中间已经有折断过的痕迹，而且折断位置附近还有4个小孔。

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老师可以先就着这些外显的特点，让学生分成小组进行讨论、提出个人意见。学生可尝试推断，为何会有这些小孔和折断的痕迹，老师亦可以引导学生思考这些特点是否和其礼仪功能有关，培养学生的联想和分析能力。

可见，文物既是古人历史文化的缩影，又可作为互动式教学的媒介。教学贵乎互动，古物也能成为现代教学的重要材料。

撰文：青年史学家年奖2019得主张玮宗

本文标题原为〈文物如何成为教学材料？〉

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